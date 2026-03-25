Ile Maurice: Dev Jokhoo - «Ce n'est pas moi qui attribue les contrats»

Au coeur de la tourmente liée au contrat controversé de fourniture en poisson salé aux services pénitenciers, l'ancien commissaire des prisons (CP), Dev Jokhoo, a livré une réponse ce lundi 23 mars, à sa sortie du Board of Inquiry sur la mort d'Andy Selmour. Dans une déclaration à la presse, il a tenu à préciser les faits, en multipliant les éléments techniques et les mises au point.

D'entrée de jeu, il a rejeté toute implication personnelle dans les décisions évoquées : «Je n'ai rien à voir avec Bassoo Seetaram». Replaçant les faits dans leur chronologie, il a rappelé que «le gouvernement actuel est arrivé au pouvoir en novembre 2024» et que «durant la dernière semaine de décembre 2024, un contrat de fourniture de poisson a été accordé à Bas- soo Seetaram pour une durée d'un an, arrivant à expiration en décembre 2025».

Il s'interroge ainsi : «Est-ce que Bassoo Seetaram avait déjà changé de camp politique à ce moment-là ?», laissant entendre que certaines critiques manqueraient de cohérence. Sur le fond, l'ex-CP Dev Jokhoo s'est longuement attardé sur le fonctionnement des appels d'offres publics.

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«Lorsque nous lançons un exercice de soumission, nous le faisons dans le strict respect de la Public Procurement Act», a-t-il affirmé. Il précise que tout se déroule via la plateforme d'e-procurement : «Tous les soumissionnaires potentiels y ont accès publiquement, une date de clôture est fixée, et tous les participants sont présents lors de l'ouverture des offres. À ce momentlà, chacun peut connaître les montants proposés par les autres.»

Il détaille ensuite la chaîne décisionnelle : «Le Bid Evaluation Committee examine d'abord si les offres répondent à toutes les exigences techniques et administratives. Ensuite, le dossier est transmis au Tender Board Committee, qui est l'instance chargée de donner son approbation. Ce n'est qu'une fois l'approbation donnée que le dossier arrive au CP. À ce stade, mon rôle est de signer et de notifier l'entreprise retenue qu'elle est le «successful bidder».

Insistant sur la séparation des responsabilités, il martèle : «C'est le Tender Board qui attribue les contrats.» Il ajoute que des exigences supplémentaires encadrent la finalisation : «L'entreprise doit fournir des garanties, comme un certificat de garantie, avant que tout soit entériné.»

Sur la question de sa démission, annoncée le 18 mars, Dev Jokhoo est catégorique : «L'attribution de ce contrat n'est pas responsable de mon départ.» Il rappelle également que le cadre légal prévoit des méca- nismes de contrôle : «Selon la Public Procurement Act, ilexiste des délégations et des instances habilitées à vérifier et à auditer le processus.»

Cette sortie, dense en précisions, intervient dans un contexte de fortes suspicions autour de l'éviction d'Agiliss Ltd et des critiques politiques visant la ges- tion du dossier. En renvoyant la responsabilité vers les instances décisionnelles et en s'appuyant sur le cadre légal, l'ancien CP tente de dissocier clairement son rôle administratif de l'attribution finale.