Ile Maurice: Le pays attire les investisseurs indiens grâce au freeport

Une quinzaine d'hommes d'affaires et d'investisseurs du Gujarat, membres de l'Indian Economic Trade Organisation (IETO), étaient à Maurice du 16 au 21 mars, dans le prolongement de la visite d'une délégation mauricienne en Inde l'an dernier.

Pendant leur séjour, ils ont rencontré des institutions publiques et des acteurs privés afin d'explorer des possibilités de collaboration et d'évaluer les conditions d'investissement dans des secteurs variés tels que les services financiers, la fintech, la logistique, les énergies renouvelables, l'économie bleue, le tourisme, les technologies et l'industrie pharmaceutique.

En parallèle, un événement de réseautage organisé le 17 mars à l'hôtel Voilà, à Bagatelle, par la Global Organization of People of Indian Origin (GOPIO) International Mauritius a réuni entrepreneurs locaux, membres de la diaspora et investisseurs indiens. Les présentations et les sessions business-to-business ont permis de présenter les conditions pour s'implanter à Maurice et de discuter des opportunités régionales. Parmi celles-ci, le Mauritius Freeport a été présenté comme un hub logistique stratégique pour la région. Fort de plus de trente ans d'expérience, il offre des infrastructures pour le stockage, l'assemblage, la transformation et la redistribution de marchandises, tout en bénéficiant d'incitations fiscales et douanières, facilitant ainsi l'accès aux marchés africains.

La délégation a également étudié le potentiel des marchés africains francophones, qui, malgré leur forte croissance, restent freinés par des contraintes linguistiques, réglementaires et commerciales. Les participants ont donc conseillé aux entreprises indiennes de nouer des partenariats locaux, d'établir des sièges régionaux et de mobiliser la diaspora pour identifier des interlocuteurs fiables.

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Par ailleurs, le président de la GOPIO, Mookhesswur Choonee, a souligné le rôle stratégique de la diaspora en rappelant que Maurice relie l'Inde à l'Afrique. Selon lui, la présence d'entrepreneurs sur place permet de sécuriser les partenariats tout en assurant un soutien opérationnel grâce à un modèle en trois niveaux : Maurice comme base, plusieurs pôles en Afrique et un réseau mondial de la diaspora.

Ainsi, le président de l'IETO, Asif Iqbal, a expliqué que cette mission visait à transformer les échanges précédents en projets concrets et à favoriser des partenariats pratiques et durables, alignés sur les priorités économiques des deux pays.