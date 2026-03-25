Cote d'Ivoire: Assemblée générale élective - Djibril Dosso réélu à la tête de l'Apsid-CI

L'Association pour la promotion des sciences de l'information documentaire en Côte d'Ivoire (Apsid-CI) a tenu son assemblée générale élective, le 21 mars 2026, à la Bibliothèque nationale, située au Plateau.

À l'issue des travaux, le professeur Djibril Dosso a été réélu à la présidence de l'association. Cette organisation, qui regroupe les archivistes, documentalistes et bibliothécaires de Côte d'Ivoire, oeuvre depuis sa création en 2003, pour la promotion des métiers des sciences de l'information documentaire et pour l'application des normes internationales dans ce domaine.

Présentant le bilan de son mandat, le président réélu a souligné des résultats jugés très satisfaisants, articulés autour de quatre axes stratégiques.

« Notamment le renforcement de la gouvernance, le développement des compétences des membres, l'amélioration de la visibilité des métiers et le renforcement des partenariats. Parmi les acquis majeurs, figurent l'implantation de bureaux régionaux, la mise en place de commissions internes, l'intensification de la présence médiatique et numérique, ainsi que le développement de collaborations avec des partenaires publics et privés », a-t-il énuméré.

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Il a fait savoir que l'association revendique également un impact notable en matière d'employabilité, avec la formation et l'insertion d'au moins 50 archivistes et documentalistes par an.

Selon lui, fin 2026, l'Apsid-CI prévoit la mise en oeuvre de plusieurs initiatives, entre autres, l'organisation de la Semaine internationale des archives et de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, en partenariat avec la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire. Un programme de formations trimestrielles sera également lancé, ainsi que la poursuite de l'extension des représentations de l'association sur le territoire national.

Dans son allocution, le président réélu a appelé à une mobilisation accrue des membres et a identifié plusieurs défis majeurs pour le nouveau mandat dont le renforcement de la gouvernance, l'amélioration de l'employabilité des professionnels, l'accroissement de la visibilité de l'association et de ses activités.

À travers cette activité, l'Apsid-CI réaffirme son engagement à consolider ses acquis et à poursuivre ses actions en faveur du développement des sciences de l'information documentaire en Côte d'Ivoire.