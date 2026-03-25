Cote d'Ivoire: Musique ivoirienne - Jack Séri, la nouvelle voix qui monte sous l'aile de Freddy Assogbah

Sa musique arrive, fraîche et vibrante, prête à conquérir les oreilles d'ici et d'ailleurs. De Paris à Abidjan, en passant par les rives de la Seine et celles de la lagune Ébrié, Jack Séri s'impose peu à peu comme une artiste à suivre. De son vrai nom Déborah Carlach, la chanteuse ivoirienne, désormais installée en France, fait un retour remarqué avec un nouveau projet musical porté par le célèbre arrangeur Freddy Assogbah.

Enregistré au studio « La clé du bonheur » à Ivry-sur-Seine, ce nouveau chapitre de sa carrière s'ouvre avec un single intitulé « Golobéhi sexy », dont la sortie est imminente sur les plateformes de téléchargement. Un avant-goût d'un album plus ambitieux, actuellement en préparation, qui comptera douze titres. Au programme : un savant mélange de ragga, dancehall, gbégbé et afrobeat, des sonorités qui traduisent toute la richesse de son univers artistique.

Jack Séri ne se contente pas de chanter, elle raconte. À travers ses textes, elle explore des thèmes qui lui tiennent à coeur : l'amour, la confiance en soi, mais aussi la fierté de ses racines africaines. Elle navigue avec aisance entre le bété, sa langue maternelle, le français et l'anglais, donnant ainsi à sa musique une dimension à la fois intime et universelle.

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Mais ce nouveau tournant n'est pas le fruit du hasard. Avant de rejoindre l'équipe de Freddy Assogbah, l'artiste avait déjà posé les bases de sa carrière. L'an dernier, elle dévoilait un premier album de huit titres en France, confirmant son potentiel. Bien avant cela, elle s'était fait remarquer comme lead vocal du groupe « Les Sa'kiss », aux côtés du producteur Eric Saky, avec qui elle avait sorti un EP en 2016.

Son parcours est aussi marqué par une formation académique solide. Ancienne étudiante de la Sorbonne Nouvelle, Jack Séri a découvert la musique dès son plus jeune âge, en chantant dans les chorales d'église. Une école de rigueur et de passion qui continue d'influencer son style aujourd'hui.

Avec l'accompagnement de Freddy Assogbah, figure reconnue du milieu musical, la carrière de Jack Séri prend désormais une nouvelle dimension. Entre ambition artistique et identité affirmée, la chanteuse semble prête à franchir un cap décisif et à inscrire durablement son nom dans le paysage musical africain et international.