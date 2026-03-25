Ile Maurice: Le prix du diesel passe à Rs 64,80 le litre, celui de l'essence reste inchangé

25 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

Réuni hier, mardi 24 mars, le Petroleum Pricing Committee (PPC) a procédé à un nouvel exercice de révision des prix conformément à la réglementation en vigueur. Ainsi, le prix du gasoil (diesel) passe de Rs 58,95 à Rs 64,80 le litre, soit une hausse d'environ 10 %. En revanche, le prix du mogas (essence) demeure inchangé à Rs 58,45 le litre.

Selon le communiqué officiel, cette décision intervient dans un contexte de forte hausse des prix internationaux. Pour le diesel, l'augmentation théorique aurait dû atteindre Rs 23,99 par litre, soit +40,70 %, sur la base d'un prix de référence de 173,34 dollars le baril et d'un taux de change de Rs 46,93 pour un dollar américain. Toutefois, les dispositions réglementaires limitent la hausse à 10 %, seuil maximal autorisé, alors que le Price Stabilisation Account affiche un déficit estimé à Rs 2,3 milliards pour ce produit.

Concernant l'essence, malgré une hausse théorique de Rs 10,97 par litre (+18,78 %), le prix est maintenu. Le PPC justifie cette décision par le solde positif du PSA pour l'essence, permettant d'absorber l'augmentation sans répercussion à la pompe.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.