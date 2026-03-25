Ile Maurice: Steven Moothoocurpen et un inspecteur de l'ADSU arrêtés

25 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Joli coup de filet de la Financial Crimes Commission (FCC). Steven Moothoocurpen, 35 ans, a été arrêté hier, mardi 24 mars, et provisoirement inculpé pour complot en vue de commettre un acte illégal ainsi que pour importation de drogue dangereuse. L'affaire concerne la saisie de 5,06 kilos d'une substance suspectée d'être une drogue synthétique, estimée à environ Rs 75,9 millions et expédiée en juin 2024 depuis Hong Kong.

Selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait agi de concert avec Vicky Luckmun, inspecteur de police affecté à l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU). Ce dernier a également été arrêté et inculpé pour complot, renforçant les soupçons de complicités au sein des forces de l'ordre.

La FCC et les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin d'établir l'ampleur du réseau, d'identifier d'éventuelles ramifications et de déterminer le rôle des protagonistes. Les deux hommes comparaîtront en cour ce mercredi 25 mars.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.