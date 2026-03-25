Ile Maurice: Steven Moothoocurpen et un inspecteur de l'ADSU arrêtés

Joli coup de filet de la Financial Crimes Commission (FCC). Steven Moothoocurpen, 35 ans, a été arrêté hier, mardi 24 mars, et provisoirement inculpé pour complot en vue de commettre un acte illégal ainsi que pour importation de drogue dangereuse. L'affaire concerne la saisie de 5,06 kilos d'une substance suspectée d'être une drogue synthétique, estimée à environ Rs 75,9 millions et expédiée en juin 2024 depuis Hong Kong.

Selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait agi de concert avec Vicky Luckmun, inspecteur de police affecté à l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU). Ce dernier a également été arrêté et inculpé pour complot, renforçant les soupçons de complicités au sein des forces de l'ordre.

La FCC et les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin d'établir l'ampleur du réseau, d'identifier d'éventuelles ramifications et de déterminer le rôle des protagonistes. Les deux hommes comparaîtront en cour ce mercredi 25 mars.