Cote d'Ivoire: Radio - Delphine Gbla nommée directrice

25 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

Le directeur général de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (Rti), Jean Martial Adou, a procédé à un réaménagement de l'organigramme de la chaîne étatique.

En effet, selon un communiqué en date du mardi 24 mars 2026, Radio Côte d'Ivoire a une nouvelle directrice, en la personne de Delphine Gbla, journaliste-présentatrice.

Précédemment rédactrice en chef du journal télévisé de Rti 1, Delphine Gbla succède ainsi à ce poste à Sali Silué Konaté. « Le directeur des ressources humaines ainsi que le directeur des finances et de la comptabilité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la mise en application de la présente note », précise le communiqué.

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