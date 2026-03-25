Cote d'Ivoire: Les recettes de PALMCI augmentent mais les bénéfices diminuent en raison de la hausse des coûts des intrants

25 Mars 2026
Daba Finance (Abidjan)

PALMCI, le producteur d'huile de palme basé à Abidjan et coté à la BRVM, a augmenté son chiffre d'affaires de près de 15% au cours de l'exercice 2025 pour atteindre 197,6 milliards XOF (347,1 millions $), grâce à la hausse des ventes de produits manufacturés et des revenus accessoires. Mais la hausse des coûts a pesé sur les résultats, et le bénéfice net a reculé à 15,5 milliards XOF (27,2 millions), contre 15,9 milliards XOF (27,8 millions) un an plus tôt.

Les achats de matières premières ont été le principal frein, augmentant de plus de 50 % en glissement annuel et comprimant la valeur ajoutée et les marges d'exploitation dans tous les domaines. Les frais de personnel ont également augmenté. Il en résulte un bénéfice d'exploitation en baisse d'environ 6 % malgré la croissance du chiffre d'affaires.

Du côté des liquidités, la situation est plus favorable. Le flux de trésorerie d'exploitation a bondi de plus d'un tiers, grâce à la libération du fonds de roulement à la suite de la liquidation des stocks et des créances. La trésorerie nette s'est nettement améliorée, terminant l'année dans une position beaucoup moins négative qu'en 2024.

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Le conseil d'administration a proposé un dividende brut de 502 XOF par action, soit une légère réduction par rapport à l'année précédente. Ces comptes restent provisoires dans l'attente de l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle.

Points clés à retenir

PALMCI est le plus grand producteur d'huile de palme de Côte d'Ivoire et une filiale du groupe SIFCA, exploitant des dizaines de milliers d'hectares de plantations industrielles et travaillant avec un réseau de cultivateurs sous-traitants. La société domine le marché régional de l'UEMOA et contribue de manière significative au PIB national.

La compression des coûts à laquelle elle a été confrontée en 2025 reflète une tendance sectorielle plus large : les prix mondiaux de l'huile de palme brute ont fortement augmenté en 2024 et en 2025, augmentant les revenus mais gonflant également le prix des régimes de fruits frais et des intrants de tiers. Le contrôle des prix intérieurs de l'huile de palme raffinée en Côte d'Ivoire limite la capacité de l'entreprise à répercuter ces coûts sur les consommateurs, une contrainte structurelle qui rend la gestion des marges particulièrement difficile dans les cycles de prix élevés des produits de base.

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