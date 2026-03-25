Afrique: Contributions du secteur àbut non lucratif aux économies africaines - Atelier de validation des résultats de recherche

communiqué de presse

Le Centre sur la philanthropie et l’investissement social en Afrique (CAPSI) de la Wits Business School, University of the Witwatersrand, en partenariat avec la Mastercard Foundation, organise un Atelier de validation consacré aux résultats d’une initiative continentale qui vise à mieux comprendre la contribution du secteur à but non lucratif à la création d’accès à des emplois dignes et épanouissants pour les jeunes Africains. Cet atelier se tient à un moment critique, alors que de nombreux pays africains continuent de faire face au chômage persistant des jeunes, aux inégalités et à un accès limité à des moyens de subsistance durables.

À partir des enseignements d’un projet de recherche pluriannuel (cinq ans) mené dans 17 pays africains–à savoir le Burkina Faso, la République démocratique du Congo, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, l’Éthiopie, le Ghana, le Kenya, le Maroc, le Mozambique, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, l’Afrique du Sud, la Tanzanie, l’Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe–l’étude propose l’un des examens les plus complets du rôle du secteur à but non lucratif en matière d’emploi des jeunes sur le continent. En s’appuyant sur les réalités vécues des jeunes, en particulier ceux qui vivent des situations de marginalité, le projet cherche à produire des preuves qui reflètent des contextes divers et qui éclairent des trajectoires de développement inclusives.

L’atelier de Dakar se concentre sur la phase quantitative de ce projet de recherche et offre une plateforme pour la présentation et la validation des résultats préliminaires d’une grande enquête menée dans les pays participants. En réunissant des représentants des gouvernements, des organisations de jeunes, des acteurs du secteur à but non lucratif, des chercheurs, des acteurs du secteur privé et des partenaires de développement, l’atelier vise à vérifier la précision, la pertinence et l’interprétation contextuelle des résultats. Ce processus de validation participatif renforce la crédibilité de la recherche tout en l’alignant sur les priorités politiques et pratiques à travers l’Afrique.

Au‑delà de la seule validation, l’atelier constitue un espace de dialogue, de collaboration et de co‑construction. Il s’appuie sur des consultations antérieures tenues à Kigali, Accra et Mombasa, où les jeunes et les parties prenantes ont contribué à la définition du cadre de la recherche et à l’identification des principaux défis et opportunités dans leurs contextes régionaux. À travers ce processus, le projet a posé les bases d’une meilleure compréhension des dynamiques de l’emploi des jeunes ainsi que du rôle du secteur à but non lucratif dans leur transformation.

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Ce projet va au‑delà de l’analyse : il s’agit d’un appel à l’action visant à renforcer la visibilité et la reconnaissance du secteur à but non lucratif comme un acteur clé des économies africaines. En produisant des données solides et fondées sur des preuves, le projet cherche à influencer les politiques, à renforcer l’engagement du secteur et à soutenir le développement de trajectoires d’emploi plus inclusives et durables pour les jeunes. En mettant l’accent sur la dignité, l’épanouissement et l’impact à long terme, le projet s’inscrit dans une vision plus large d’une Afrique où les jeunes sont autorisés à prospérer.

Cette initiative marque une étape importante dans la manière dont l’emploi des jeunes est compris et abordé sur le continent. En consolidant les preuves, en favorisant la collaboration et en amplifiant les voix diverses, le projet contribue à bâtir un avenir plus inclusif, résilient et porteur d’opportunités pour les jeunes africains.

À propos du Centre sur la philanthropie et l’investissement social en Afrique (CAPSI)

Le Centre sur la philanthropie et l’investissement social en Afrique (CAPSI), baséàla Wits Business School de l’Université du Witwatersrand, est un centre académique et de recherche de référence dédiéàl’approfondissement des connaissances, de l’enseignement et de la pratique en matière de philanthropie et d’investissement social en Afrique. CAPSI travaille à travers le continent pour produire des preuves, renforcer les capacités et influencer les politiques dans les domaines de la générosité, de la société civile et d’un développement inclusif.

Dans le cadre de son partenariat avec la Mastercard Foundation, CAPSI met en œuvre un projet de recherche quinquennal (2022–2027) qui examine la contribution du secteuràbut non lucratif aux économies africaines, en mettant l’accent sur la création d’accèsàdes emplois dignes et épanouissants pour les jeunes dans 17 pays africains.