Afrique: La Tunisie fabrique 75% de ses médicaments et vise le leadership pharmaceutique africain

25 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par S. M.

La Tunisie produit localement 75% des médicaments consommés sur son marché intérieur, a révélé Mustapha Laroussi, président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et de l'Union africaine des pharmaciens, ce mercredi 25 mars 2026 sur la Radio nationale.

Son principal défi : préserver et consolider cette production.

Le pays dispose d'un réseau de quelque 8 000 pharmaciens couvrant l'ensemble des régions, avec des officines qui accueillent chaque jour 500 000 personnes.

À l'échelle mondiale, l'Afrique ne représente qu'1% de la consommation pharmaceutique, contre 0,001% pour la seule Tunisie.

Si les pays du Maghreb ont développé une capacité de production locale, le reste du continent reste exposé à la prolifération des médicaments falsifiés.

Fort de ce positionnement, Mustapha Laroussi estime que la Tunisie a les moyens de s'imposer comme moteur du secteur pharmaceutique africain.

Dans cette perspective, l'Ordre a lancé une consultation nationale associant l'ensemble des pharmaciens, dont la phase de diagnostic débutera le 27 mars, en vue d'élaborer un livre blanc stratégique pour la profession.

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