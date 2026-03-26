Le point de passage reliant Barra à Banjul a été la scène d'un évènement historique avec la mise en service officielle par le président Barrow d'un ferry nouvellement acquis par la Gambie. Ce ferry, dénommé 'Barra', est un vaisseau ultra-moderne de 12 millions de dollars conçu pour révolutionner la liaison maritime entre les villes de Barra et de Banjul.

A exactement 16h 21 min, le tout nouveau ferry de 12 millions de dalasis a quitté Barra, naviguant les eaux de la Rivière Gambie avec aisance et précision. L'arrivée du nouveau ferry à Banjul à 16h 49 a été accueillie par les bruyants applaudissements des passagers, car cela signalait non seulement la fin d'un court trajet, mais également l'aube d'une nouvelle ère pour le transport moderne et écologique en Gambie. Des hauts dignitaires ont déclaré que le nouveau ferry écologique de 12 millions de dollars a été subventionné par la Banque Africaine de Développement (BAD).

La cérémonie de mise en service a attiré des milliers de citoyens Gambiens qui voulaient assister à cet évènement marquant pour le gouvernement du président Barrow - une promesse faite, et maintenant devenue réalité. Le vaisseau a transporté des passagers enchantés qui ont célébré le confort et la rapidité de la traversée. Un grand nombre de ces passagers ont déclaré que c'était un moment symbolique pour la nation car l'avenir s'annonçait prometteur en raison de l'acquisition et/ou de la construction d'infrastructures modernes et durables.

L'acquisition de ce nouveau ferry entre dans le cadre du cadre du programme général de transformation socio-économique du président Barrow visant à moderniser les infrastructures nationales, réduire les retards, et promouvoir l'adoption de solutions de transport écologiques. La mise en service marque une étape importante car elle permettra de renforcer les liens de transport entre les communautés, de stimuler le commerce, et de rehausser les conditions de vie de milliers d'usagers des transports maritimes.

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Les passagers ont salué avec joie et enthousiasme le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire du transport maritime en Gambie lorsque le nouveau ferry s'est amarré au port de Banjul. Bien que le voyage n'ait duré que 28 minutes, son impact résonnera pendant des décennies.

Le président Barrow a déclaré lors de son discours : « Le développement socio-économique de la Gambie est étroitement lié à une forte production nationale et à sa place dans le commerce régional et international. Pour cette raison, la viabilité de nos infrastructures commerciales, telles que les ports maritimes, les services de ferry, l'aéroport, et les systèmes de télécommunication, demeure un aspect primordial à la croissance économique et à la compétitivité de l'économie gambienne. »

Il a ajouté: « Mon gouvernement est informé de cette réalité, et c'est la raison pour laquelle priorité a été donnée au développement soutenu des infrastructures de transport dans le cadre du Programme de Développement National (YIRIWA). Des investissements dans ce secteur sont indispensables pour faire de la Gambie une plaque tournante du commerce sous-régional, de la valeur ajoutée, de la distribution, et de la réexportation. »

La Rivière Gambie, a-t-il déclaré, qui s'étend à plus de trois cents soixante kilomètres à l'intérieur de la Gambie, divise pratiquement le pays en deux. « Au vu de ce contexte, des services de ferry dépendants reliant la côte Nord et la côte Sud sont indispensables. Pendant des décennies, les services de ferry de la Gambie ont été confrontés à de sérieuses difficultés car ils ont dû faire face à l'augmentation du volume de la circulation, des marchandises et du nombre de voyageurs. »

« Bien que la mise en service officielle de ce nouveau ferry est une réalisation majeure, cela ne met aucunement fin aux difficultés auxquelles sont confrontés les services de ferry. Les investissements infrastructurels doivent aller de pair avec une gestion compétente et rationnelle, et ce, non seulement pour une utilisation efficace et productive de ces infrastructures, mais également en vue de renforcer la qualité et la durabilité des services publics. »

« Il est donc de la responsabilité de l'Administration des Services de Ferry de la Gambie de veiller à ce que cet investissement colossal soit soutenu par des mécanismes opérationnels durables qui permettront de minimiser les coûts, de renforcer les structures de maintenance, et de revaloriser le service clientèle, » a insisté le président Barrow.

Le président Barrow a poursuivi pour dire : « Mon gouvernement attache une importance particulière aux services de ferry en raison de leur impact direct sur le développement socio-économique de nos citoyens. Les modes et plaques tournantes des dispositifs de transport, tels que les services de ferry, sont des liens importants dans les chaines d'approvisionnement nationaux et internationaux. »

« Leur efficacité influence grandement les flux commerciaux, la mobilité et le rendement économique global. Par conséquent, le gouvernement continuera de fournir le soutien nécessaire à l'Administration Portuaire de la Gambie dans la mise en oeuvre des projets de développement visant à moderniser les dispositifs de transport maritimes et à rehausser la prestation de services. »

Le président Barrow a exprimé sa gratitude à la Banque Africaine de Développement (BAD), « un estimé partenaire de longue date, dont la contribution financière a largement facilité l'acquisition du ferry Barra ». Il a également exprimé ses remerciements à DAMEN Shipyards pour leur expertise technique dans la construction et la livraison du nouveau ferry.

Mr Lamin Barrow, le représentant de la Banque Africaine de Développement (BAD), a déclaré que ce ferry est une « innovation transformative » capable de transporter près de deux milles passagers et plusieurs véhicules. Il a confirmé que le projet a été subventionné par la BAD, et a souligné le partenariat de longue date de la banque avec la Gambie, notamment à travers le financement de projets estimés à plus de 400 millions de dollars depuis 1974. Il a célébré le nouveau ferry pour son impact écologique qui s'aligne avec les objectifs climatiques universels.

Selon le représentant de la Banque Africaine de Développement (BAD), la mise en service du nouveau ferry représente un investissement régénérateur qui favorisera la durabilité des transports maritimes grâce à l'introduction de la technologie verte hybride. Il a révélé que la Banque Africaine de Développement accorde une grande priorité à la transition vers des systèmes de transport résilients et écologiques.

Mr Ousman Jobarteh, le directeur général de l'Administration Portuaire de la Gambie, a salué le caractère historique de cet évènement car c'est le deuxième ferry mis officiellement en service sous la gouvernance du président Barrow. Il a assuré que priorité sera accordée à l'entretien du ferry car un ingénieur résident travaillera avec les experts locaux. Le ferry, a-t-il noté, pourrait transporter 2.000 passagers et est équipé d'un système de surveillance en vue de renforcer la sécurité et le confort des passagers.

Le gouverneur Lamin Saidykhan s'est fait l'écho de ce sentiment, qualifiant la mise en service de ce ferry « d'évènement majeur dans la marche du pays vers le développement durable. » Il a mis un accent particulier sur son rôle dans la création des liens entre les communautés, la facilitation des échanges commerciaux, et la modernisation des infrastructures.

Le chef de Lower Nuimi, George Sonko, le président de l'association des jeunes Kebba Jallow, et la présidente du mouvement des femmes, Mme Mai Saidy, ont tous salué le président Barrow pour le développement sans précédent de la région, notamment à travers la construction de routes, d'écoles, et l'approvisionnement en électricité parmi tant d'autres réalisations.