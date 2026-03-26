Sénégal: Visite de Diomaye Faye en Espagne - La lutte contre l'immigration comme enjeu majeur

Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, est à Madrid depuis le 24 mars dernier. Le chef de l'Etat sénégalais qui montre un grand intérêt pour le football, n'est pourtant pas dans la capitale espagnole pour visiter le Santiago Bernabeu, le stade flambant neuf du mythique club du Real Madrid.

Il y est pour des affaires. En effet, le président Faye est à Madrid depuis trois jours dans le cadre d'une visite d'Etat, la toute première pour le dirigeant sénégalais dans ce pays hispanophone. Il a été reçu le 25 mars dernier, dans la salle la plus prestigieuse du Palais d'Orient de Madrid, en présence du roi Philippe VI, ainsi que par le chef du gouvernement Pedro Sanchez.

Madrid n'est visiblement pas prête à renoncer à ce partenaire de longue date

C'est dire si le dirigeant sénégalais a eu droit à des honneurs dus à son rang. Et cela témoigne de toute l'importance que les autorités espagnoles ont accordée à cette visite dont elles comptent se servir pour consolider les liens politiques et économiques entre les deux pays. Mais il y a tout de même un détail qui n'échappe pas à la curiosité des observateurs les plus avertis de la scène internationale.

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C'est le fait que Madrid déroule le tapis rouge au chef de l'Etat sénégalais au moment où Dakar vient de voter une loi durcissant davantage sa législation contre les pratiques homosexuelles. Une décision qui, faut-il le rappeler, a été très mal accueillie par certains partenaires du pays de la Teranga qui n'ont pas tardé à manifester leur opposition à cette mesure.

C'est le cas, par exemple, de la Belgique qui a annoncé la révision immédiate de l'ensemble des financements accordés au Sénégal dans le cadre des programmes de coopération climatique internationale. Même de l'intérieur, le gouvernement de Pedro Sanchez n'est pas à l'abri des critiques. On lui en veut de chercher à renforcer sa coopération avec un pays qui a décidé de renforcer son armada législative de répression des homosexuels. Mais en dépit des doutes soulevés par les uns et les récriminations faites par les autres, Madrid n'est visiblement pas prête à renoncer à ce partenaire de longue date.

Elle entend même renforcer sa coopération avec Dakar. En effet, l'Espagne va augmenter son aide financière jusqu'à 180 millions d'euros. Des fonds qui vont servir à financer des secteurs clés comme celui de l'eau, de l'agriculture, de l'éducation ou encore de la formation professionnelle. Que vaut au Sénégal une telle générosité de la part du gouvernement espagnol? Parce qu'il est évident que tout cela n'est pas fait pour les beaux yeux de Diomaye Faye.

Si les autorités espagnoles ont pesé autant dans la balance de cette coopération bilatérale, c'est qu'elles ont de bonnes raisons de le faire. En vérité, Madrid a besoin de Dakar dont l'aide lui sera précieuse dans la gestion des flux migratoires dans ses frontières maritimes. C'est donc dire que la visite du président Bassirou Diomaye Faye a comme enjeu majeur, la lutte contre l'immigration clandestine.

Il appartient au président Faye de faire en sorte que les fruits de son voyage puissent profiter aux Sénégalais

C'est une préoccupation cruciale pour le gouvernement espagnol qui a besoin du Sénégal, pays de transit, pour surveiller ses côtes par lesquelles passe une bonne partie des migrants pour rejoindre illégalement le vieux continent. A présent, la question que l'on se pose est la suivante: quel impact aura cette coopération dans la lutte périlleuse contre le phénomène de l'immigration clandestine?

La question est d'autant plus importante que de telles initiatives ont existé dans le temps, mais elles ont rarement produit les résultats à la hauteur des attentes. La preuve, en dépit des résolutions signées çà et là, on a toujours du mal à maîtriser les flux migratoires au niveau des différentes frontières. Et les jeunes Africains continuent de périr dans les eaux à la recherche de l'eldorado.

Cela dit, ce déplacement à Madrid pourrait constituer une bouffée d'oxygène pour le président sénégalais, soumis à une pression politique interne depuis que les relations se sont considérablement dégradées avec son Premier ministre. Il lui revient donc de tirer tous les profits possibles de cette première visite d'Etat à Madrid. En tout cas, les échanges promis dans le cadre de cette coopération bilatérale, sont prometteurs d'accords fructueux pour le Sénégal.

Il appartient donc au président Faye de faire en sorte que les fruits de son voyage puissent profiter aux Sénégalais. Il a tout à y gagner. En tout cas, il n'a pas intérêt à conclure des accords qui ne conviennent pas au peuple sénégalais. Parce qu'il aura des comptes à rendre à une opinion publique mûre et exigeante qui ne manque pas de sanctionner le moindre faux pas de ses dirigeants.