Madagascar: Gouvernement - Le Chef de l'État pose des balises

Les membres de la nouvelle équipe gouvernementale ont été présentés. S'adressant aux nouveaux ministres, le Chef de l'État a fixé comme ligne directrice des actions publiques l'intégrité, la compétence et la lutte contre la corruption.

Rigueur, exemplarité et résultats concrets. Ces mots résument la consigne donnée aux membres du nouveau gouvernement par le colonel Michaël Randrianirina, Chef de l'État. Des mots qui constituent visiblement le socle de la ligne directrice des actions publiques prioritaires que doit suivre la nouvelle équipe gouvernementale.

Par les « règles qui nous lient » au sein de l'Exécutif et les « attentes de la population», l'officier supérieur pose des balises pour l'équipe conduite par Mamitiana Rajaonarison, Premier ministre. Il exige ainsi des membres du gouvernement « l'exemplarité » autant dans le service que dans le comportement. « L'échec et la corruption entraînent une démission immédiate, indépendamment des poursuites judiciaires. La déclaration de patrimoine est obligatoire avant la prise de fonction », ajoute-t-il.

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Concernant les règles qui lient les membres de l'Exécutif, le colonel Randrianirina souligne que « l'unité et la solidarité au sein du gouvernement dirigé par le Premier ministre sont exigées », en ajoutant : « Je le répète : vous n'avez pas été appelés pour servir des intérêts personnels ou ceux de votre camp, mais uniquement l'intérêt du peuple. » Dans son allocution, il glisse en effet que « l'ouverture [politique] » a été appliquée au gouvernement.

Dans un contexte où les tenants du pouvoir sont sous haute surveillance de l'opinion publique en termes de comportement et de probité, la question de l'exemplarité s'est visiblement imposée dans le discours présidentiel. Mais il y a aussi l'attente populaire sur des résultats concrets des actions publiques. La continuité des actions dans les domaines qui concernent le quotidien de la population, comme la nutrition, l'énergie, la santé et la lutte contre l'insécurité, est en première ligne des consignes du Chef de l'État.

Parallèlement, le gouvernement est aussi appelé à accélérer la mise en oeuvre de réformes structurelles dans le cadre de la refondation de l'État. Il lui est ainsi demandé de mettre en oeuvre les recommandations issues du rapport public de la Cour des comptes pour corriger les dysfonctionnements dans la gestion des finances publiques. Par ailleurs, la poursuite du redressement rapide de la région Atsinanana et la mise en place de mesures pour anticiper les conséquences du conflit au Moyen-Orient figurent dans la « to-do list» immédiate du gouvernement.

Sur sa lancée, le Chef de l'État a insisté sur le renforcement des mécanismes de contrôle et sur la rigueur dans la nomination des hauts responsables au sein de l'administration et des établissements publics.

Erreurs passées

Il a ainsi profité de son allocution d'hier pour faire part qu'« une enquête est en cours concernant un détournement de 20 milliards d'ariary en un mois au sein du Fonds souverain malgache (FSM) ». Outre fixer les actions prioritaires du gouvernement, le colonel Randrianirina a, du reste, expliqué les critères de sélection des ministres.

« Des leçons ont été tirées des erreurs passées », affirme le locataire d'Iavoloha. Selon lui, la sélection s'est ainsi faite sur des critères incluant le patriotisme, la probité, la capacité de leadership et une vision claire de mise en oeuvre de la politique de Refondation. « Nous ne nous sommes pas limités à des enquêtes classiques dans la sélection, mais avons également eu recours aux technologies modernes, désormais incontournables dans notre société», ajoute-t-il. Une référence indirecte à l'utilisation du détecteur de mensonge, probablement.

« Votre honneur ne dépend pas de votre statut de ministre, mais du service que vous rendez au peuple. Faites le bien pour être dignes de mémoire. Agissez pour le bien commun. Saisissez cette opportunité. Laissez une empreinte positive afin que votre nom s'inscrive dans l'histoire nationale et dans la mémoire des Malgaches, et non comme un mauvais souvenir dans les institutions que vous dirigez », déclare l'officier supérieur en s'adressant aux nouveaux ministres.

Cinq mois après la prise de pouvoir des militaires, le changement de gouvernement qui s'est concrétisé hier devrait rebooster la conduite des affaires étatiques. Outre les urgences touchant au quotidien de la population, il faudra aussi accélérer la concrétisation des échéances politiques inscrites dans le Programme de la Refondation de la République.

Par ailleurs, un des grands défis de cette nouvelle équipe gouvernementale est aussi de rompre avec les cycles de frasques et de scandales qui ont entaché les cinq premiers mois du pouvoir actuel. Les erreurs du passé ont été prises en compte dans la composition de l'équipe Rajaonarison, affirme le Chef de l'État. Ainsi, en termes d'exemplarité dans le comportement et de probité dans la gestion des affaires publiques, qu'ils soient reconduits ou nouveaux entrants, les trente ministres pourraient ne pas bénéficier de période de grâce.