Afrique: Mondial 2026 - La FIFA autorise une liste élargie à 26 joueurs

La FIFA a officialisé une décision qui devrait ravir les sélectionneurs à travers le monde : chaque équipe engagée à la Coupe du monde 2026 pourra s'appuyer sur une liste élargie à 26 joueurs.

Prévue à l'été prochain et coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, la compétition conservera ainsi un format déjà expérimenté lors des précédents grands rendez-vous internationaux.

Initialement introduite dans un contexte marqué par les contraintes sanitaires et un calendrier particulièrement chargé, cette extension des listes s'inscrit désormais dans la durée. Et pour les techniciens, c'est une excellente nouvelle.

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Avec 26 joueurs à disposition, les sélectionneurs bénéficient d'une marge de manoeuvre nettement plus importante. Cette flexibilité leur permet d'anticiper les imprévus, notamment les blessures, tout en optimisant la gestion physique de leurs effectifs sur l'ensemble du tournoi.

Dans une compétition appelée à être plus exigeante que jamais, ce dispositif offre également la possibilité d'ajuster plus finement les choix tactiques, en intégrant des profils variés capables de répondre à différentes situations de jeu.

Un Mondial plus intense que jamais

L'édition 2026 s'annonce en effet particulièrement dense, avec 48 sélections participantes, une première dans l'histoire de la coupe du monde. Dans ce contexte, la profondeur de banc devient un élément déterminant.

En maintenant ce format élargi, la FIFA envoie un signal fort : elle entend adapter ses compétitions aux exigences modernes du football de haut niveau. Une orientation saluée par de nombreux sélectionneurs, désormais mieux armés pour relever les défis d'un Mondial qui promet d'être aussi spectaculaire qu'exigeant.