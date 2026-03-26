Sénégal: Mort de la tiktokeuse Khadija Sow - Son mari placé en garde à vue

Le décès de la tiktokeuse Khadija Sow continue de soulever de nombreuses interrogations. Dans le cadre de l'enquête ouverte pour élucider les circonstances de sa mort, son mari, principal suspect, a été placé en garde à vue pour coups mortels sur instruction du procureur Saliou Dicko.

Une affaire déclenchée après une réquisition hospitalière

Selon des informations relayées par Seneweb, l'affaire remonte au samedi 21 mars 2026. Ce jour-là, la Sûreté urbaine du commissariat central de Guédiawaye a été saisie à la suite d'une réquisition de l'hôpital Roi Baudouin. L'établissement demandait l'ouverture d'une enquête ainsi que la réalisation d'une autopsie sur le corps de la jeune femme, âgée de 26 ans, commerçante et domiciliée à Guédiawaye. D'après les premiers éléments, Khadija Sow avait été admise à l'hôpital après avoir été victime d'un malaise.

La version du mari

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Entendu par les enquêteurs, son époux, identifié comme M. Seck, a expliqué que son épouse s'était plainte de violents maux de tête dans la nuit du vendredi 20 au samedi 21 mars, aux environs de 23 heures, avant de s'effondrer dans leur chambre.

Toujours selon ses déclarations consignées dans le procès-verbal, elle aurait été transportée d'urgence à l'hôpital à bord d'un taxi. Les médecins n'ont toutefois pu que constater son décès à son arrivée.

Des résultats d'autopsie qui interrogent

L'autopsie, réalisée à l'hôpital général Idrissa Pouye de Grand-Yoff, a révélé que la victime était enceinte d'environ 27 semaines.

Le rapport médical fait également état d'une cardiopathie dilatée décompensée. Par ailleurs, les examens ont mis en évidence la présence d'un hématome au niveau du cuir chevelu, sans fracture associée, selon des sources proches de l'enquête.

Le parquet privilégie la prudence

À la lumière de ces éléments, le procureur Saliou Dicko a décidé de placer le mari en garde à vue pour coups mortels. Cette mesure vise à permettre aux enquêteurs d'approfondir les investigations et de vérifier les circonstances exactes du drame.