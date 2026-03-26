Madagascar: Exécutif - Treize nouveaux ministres nommés

Trente ministres composent le nouveau gouvernement. Dans la liste figurent treize nouveaux entrants et dix-sept reconduits.

Six heures. C'est le temps d'attente pour les journalistes avant de connaître la composition de la nouvelle équipe gouvernementale. Si certains étaient au palais d'État d'Iavoloha dès 14 heures, ce n'est que peu avant 20 heures que les nouveaux ministres ont fait leur entrée dans la salle des ambassadeurs, où s'est tenue la cérémonie de leur présentation.

Les membres de l'équipe conduite par Mamitiana Rajaonarison, Premier ministre, sont à la tête de trente départements ministériels. Dans la liste figurent treize nouveaux visages. Des noms réputés dans leur domaine respectif, mais pour l'essentiel inconnus du grand public. En tête de liste des nouveaux entrants figure Alice N'Diaye, nouvelle ministre des Affaires étrangères. Cette diplomate de carrière et ancienne directrice auprès du secrétariat général de la Commission de l'océan Indien (COI) remplace ainsi Christine Razanamahasoa à la tête de la diplomatie malgache.

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Sendra Nirina Rajaonarison, ministre de l'Éducation nationale, fait aussi partie des nouveaux visages qui composent le gouvernement. Le ministère de l'Industrialisation et du Développement du secteur privé est également confié à un nouveau ministre, Ny Rina Nampoina Raharimanjato. De même pour le département de la Pêche et de l'Économie bleue, qui est confié au professeur Jean Maharavo, une sommité dans le domaine de la recherche scientifique dans ce secteur.

Radonirina Lucas Rabearimanga remplace Ny Ando Ralitera au ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures. Un département hautement stratégique et à forts enjeux politiques au regard de la conjoncture nationale et internationale. Absent hier, Denis Franconio Mac est le nouveau ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique. Voahanginirina Cathia, quant à elle, est le nouveau visage du ministère de la Population et des Solidarités.

Changement de statut

Un nouveau ministre, Nolave Luck Aristide, est également nommé à la tête du département de l'Environnement et du Développement durable. De même, Sambilason Richard Rafefimanana est le nouveau ministre des Travaux publics. La division des départements de l'Élevage et de l'Agriculture en deux ministères distincts, avec deux nouveaux ministres à leur tête, est, par ailleurs, une des nouveautés dans l'organigramme du nouveau gouvernement.

Gaëtan Ramindo est alors le nouveau ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, et Riana Nantenaina Randrianomenjanahary, le nouveau ministre de l'Élevage. Cette division répond aux revendications du syndicat des fonctionnaires de l'élevage. Un leader syndical se voit, justement, propulsé à la tête du ministère des Transports et de la Météorologie, à savoir Ramanambola Herizo Andrianavalona, du Syndicat des employés de la douane (Sempidou).

Le député Todisoa Andriamampandry est la seule figure politique dans la liste des treize nouveaux ministres. Titulaire d'un doctorat en sociologie, l'élu du 6e arrondissement d'Antananarivo est nommé ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle. La nomination de ce membre de l'Assemblée nationale pourrait être une des concrétisations de l'ouverture politique que le colonel Michaël Randrianirina, chef de l'État, a évoquée dans son discours hier.

Sur les trente membres de la team Rajaonarison, seulement neuf sont des femmes, soit un taux de 30 %. Ce qui indique qu'il y a encore des efforts à faire pour la parité des genres au sein de l'Exécutif. Du reste, un changement de statut d'un des départements est à noter. Ayant été un ministère d'État auparavant, le portefeuille de maître Hanitra Razafimanantsoa est désormais simplement le ministère chargé de la Refondation.