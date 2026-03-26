Mali: Les bénéfices de Bank of Africa Mali augmentent de 21 % grâce à la réduction des créances douteuses

Bank of Africa Mali (BRVM : BOAM) a affiché une hausse de 21% de son bénéfice net pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, un résultat à contre-courant pour une banque opérant dans l'une des économies les plus difficiles du Sahel - et qui contraste directement avec son entité soeur au Burkina Faso, dont le bénéfice a chuté au cours de la même période.

Le redressement est dû à deux facteurs qui ont fonctionné en tandem : les revenus ont augmenté tandis que le coût de l'absorption des créances douteuses a fortement diminué. Le produit net bancaire - la mesure du chiffre d'affaires des banques - est passé de 36,2 milliards de francs CFA (63,6 millions de dollars) à 38 milliards de francs CFA (66,7 millions de dollars). Dans le même temps, les provisions pour crédit ont chuté de plus d'un tiers par rapport à 2024, atténuant ainsi le principal frein aux bénéfices de l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 11,1 milliards XOF (19,5 millions $), contre 9,1 milliards XOF (16 millions $).

Tout n'a pas évolué dans le bon sens. Les charges d'amortissement ont plus que triplé, indiquant un cycle d'investissement lourd qui prendra du temps à être rentabilisé. Les coûts d'exploitation ont également augmenté et le résultat brut d'exploitation s'en est trouvé légèrement diminué. Néanmoins, la banque a absorbé ces pressions et a enregistré un résultat net plus élevé.

Le bilan s'est développé, le total des actifs passant de 541,5 milliards XOF (951 millions $) à 593,5 milliards XOF (1,04 milliard $). Les dépôts des clients ont augmenté, mais les prêts aux clients se sont contractés, signe d'un déploiement prudent du crédit alors même que les conditions semblaient s'assouplir.

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Le capital est resté stable. Le capital souscrit est resté inchangé et les réserves ont augmenté, laissant les fondations financières de la banque intactes jusqu'en 2026.

Points clés à retenir

La reprise des bénéfices de BOA Mali est remarquable en partie en raison du moment où elle s'est produite. L'économie malienne a subi une accumulation de chocs - la fermeture de la mine d'or de Loulo-Gounkoto à la suite d'un différend entre la junte et la société canadienne Barrick Gold, des pénuries chroniques d'électricité, le retrait de la CEDEAO en janvier 2025 et une crise sécuritaire dans laquelle des groupes armés, notamment le JNIM et la province du Sahel de l'État islamique, continuent de détenir de vastes régions du nord et du centre du pays.

Le FMI, dans ses consultations au titre de l'article IV pour 2025, a signalé l'exposition croissante des banques aux titres d'État et l'arrêt de l'expansion du crédit comme des vulnérabilités. Les banques maliennes, y compris la BOA, ont de plus en plus absorbé la dette souveraine nationale à mesure que le financement extérieur se tarissait - une source de rendement à court terme, mais un risque de concentration si le gouvernement peine à honorer ses obligations.

Les coûts d'emprunt restent élevés, les rendements des bons du Trésor à 12 mois avoisinant les 9,8 %. Le fait que la BOA Mali ait réduit ses provisions pour créances douteuses même dans cet environnement suggère soit que la qualité des actifs s'est réellement améliorée, soit que le provisionnement de l'année précédente était suffisamment conservateur pour permettre une libération - dans tous les cas, un résultat que les pairs de la banque à travers le Sahel envieraient probablement.