Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 26 mars 2026

revue de presse

Guinée - Le Commandant Aboubacar Diakité dit « Toumba » décède en détention à Conakry

Le Commandant Aboubacar Diakité, dit « Toumba », est décédé ce mercredi 25 mars à 4h 35 mn, dans un établissement militaire de santé de Conakry. L’information a été rendue publique par la Direction Nationale de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion, relevant du ministère de la Justice et des Droits de l’Homme de la République de Guinée.

Condamné et incarcéré à la Maison d’arrêt de Coyah, « Toumba » purgeait sa peine dans les conditions légales en vigueur lorsque son état de santé s’est progressivement dégradé. Un rapport médical établi le 4 mars 2026 par deux spécialistes du Centre Hospitalo-Universitaire Ignace Deen un chirurgien et un cardiologue avait déjà mis en évidence un tableau clinique préoccupant, marqué par une tuméfaction épigastrique, des douleurs abdominales persistantes, une constipation chronique et des troubles du sommeil. L’examen avait été conduit en présence du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Coyah et de son avocat, Maître Lancinet Sylla. (Source DakarActu)

Madagascar : un nouveau gouvernement dans la continuité et sans la génération Z

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Le chef de l’État, Michaël Randrianirina, a clairement opté pour la continuité en maintenant à leur poste de nombreux membres de l’équipe sortante. Parmi eux, Fanirisoa Ernaivo conserve la garde des Sceaux malgré les reproches formulés par une partie de la jeunesse, qui lui imputent notamment un soutien envers l’homme d’affaires Koufali Daya, visé par des accusations de corruption.

L’économiste-enseignant Herinjatovo Ramiarison est reconduit aux Finances, tandis que Hanitriniaina Razafimanantsoa reste en charge de la Refondation, missionnée pour piloter la concertation nationale à venir.

Au total, 17 ministres de l’ancien cabinet retrouvent un portefeuille dans la nouvelle configuration. (Source BeninwebTV)

Gims en garde à vue : l’enquête sur un réseau international de blanchiment secoue le monde du rap



Le chanteur et rappeur Gims, grande figure de la scène musicale francophone, a été placé en garde à vue en France. Ce, dans le cadre d’une enquête pour blanchiment en bande organisée.

L’information, confirmée par le Parquet national anti-criminalité organisée, intervient dans un contexte de lutte contre les circuits financiers illicites. Âgé de 39 ans, l’artiste, de son vrai nom Gandhi Djuna, a été interpellé à son arrivée à l’Aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle avant d’être entendu par les enquêteurs. ( Source Afrik.com)

ONU - La traite négrière reconnue comme « le crime le plus grave contre l’humanité »



Portée par le Ghana, la résolution a été approuvée par 123 États, rejetée par 3 (dont les États-Unis, Israël et l’Argentine) et enregistrant 52 abstentions, notamment du Royaume-Uni et de plusieurs pays de l’Union européenne. Bien que non contraignante, cette décision est qualifiée d’« historique » par ses promoteurs.

Le président ghanéen John Mahama, en première ligne de cette initiative, a souligné la nécessité de « proclamer la vérité » et d’engager un processus de « guérison et de justice réparatrice ». La résolution met en avant la singularité de la traite transatlantique : sa durée de plus de trois siècles, son caractère systémique, sa brutalité et ses conséquences encore visibles aujourd’hui à travers les discriminations raciales et les dynamiques néocoloniales. (Source Leral.net)

Afrique du Sud - 12 hauts gradés de la police devant la Justice pour une affaire de corruption

Douze hauts gradés de la police sud-africaine, dont des généraux, ont comparu mercredi devant le tribunal de première instance de Pretoria pour des accusations de corruption liées à l’attribution frauduleuse d’un contrat de plusieurs millions de rands.

Les prévenus, arrêtés mardi soir par l’unité anti-corruption relevant de l’Autorité nationale des poursuites, sont poursuivis pour corruption, fraude et violation de la loi sur la gestion des finances publiques, en lien avec l’attribution douteuse d’un contrat de santé de 360 millions de rands (plus de 21 millions USD).

Ce contrat, attribué en 2024 à l’entreprise Medicare 24 du baron du crime Vusimusi Matlala, est au cœur des travaux de la Commission Madlanga et d’une enquête parlementaire sur l’infiltration des réseaux criminels au sein du système judiciaire sud-africain. (Source Le 360 Afrique)

Ouganda - Croissance de 8,5 % enregistrée au dernier trimestre 202

L’année 2025 s’est achevée sur une bonne note pour l’économie ougandaise. Le pays a enregistré une croissance de 8,5 % au cours du dernier trimestre de l’année dernière contre 5,4 % à la même période en 2024, a annoncé mardi, le ministre des Finances.

Une hausse portée selon les autorités par ‘’ une forte demande de consommation et le dynamisme de plusieurs secteurs dont celui de la construction. Reste à savoir son impact sur les populations.

Dans le registre de bonne nouvelle, les travaux de construction de l’oléoduc d’Afrique de l’Est (EACOP) sont achevés à 80 %. (Source Africanews)

Burkina Faso - Ouverture à Ouagadougou du Forum sur le financement de la santé



Le Burkina Faso a officiellement lancé, mercredi à Ouagadougou, la première édition du Forum national sur le financement de la santé. Cette initiative d’envergure vise à repenser en profondeur le système sanitaire du pays et à renforcer sa souveraineté dans ce domaine.

Organisée sous le thème « Bâtir un système de financement de la santé efficient et équitable pour une souveraineté sanitaire et la réalisation des objectifs du PND 2026-2030 », la 1ère édition du Forum national sur le financement de la santé a été inaugurée par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, représentant le Chef de l’État. (Source Apanews)

Le Soudan accuse l'Éthiopie d'appuyer les paramilitaires FSR dans l'État du Nil Bleu

Au Soudan, les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) ont annoncé ce 24 mars avoir pris la ville d'al-Kurmuk dans l'État du Nil Bleu au sud-est du pays, à la frontière avec l'Éthiopie. Elles sont soutenues par le Mouvement populaire de libération du Soudan-Nord (SPLP-N) dirigé par Abdelaziz el Hilu.

L'armée soudanaise s'est retirée dans sa base arrière à Damazin, capitale du Nil Bleu. La prise de cette ville stratégique a relancé les accusations envers l'Éthiopie d’être impliquée au Soudan aux côtés des FSR. Les affrontements ont commencé le 22 mars et ont permis aux FSR de prendre plusieurs autres villes. (Source RFI)

Gambie - Un ferry de 12 millions $ lance une nouvelle ère du transport écologique

Le point de passage reliant Barra à Banjul a été la scène d'un évènement historique avec la mise en service officielle par le président Barrow d'un ferry nouvellement acquis par la Gambie. Ce ferry, dénommé 'Barra', est un vaisseau ultra-moderne de 12 millions de dollars conçu pour révolutionner la liaison maritime entre les villes de Barra et de Banjul.

A exactement 16h 21 min, le tout nouveau ferry de 12 millions de dalasis a quitté Barra, naviguant les eaux de la Rivière Gambie avec aisance et précision. L'arrivée du nouveau ferry à Banjul à 16h 49 a été accueillie par les bruyants applaudissements des passagers, car cela signalait non seulement la fin d'un court trajet, mais également l'aube d'une nouvelle ère pour le transport moderne et écologique en Gambie. Des hauts dignitaires ont déclaré que le nouveau ferry écologique de 12 millions de dollars a été subventionné par la Banque Africaine de Développement (BAD). ( Source The Point)

Afrique: Mondial 2026 - La FIFA autorise une liste élargie à 26 joueurs



La FIFA a officialisé une décision qui devrait ravir les sélectionneurs à travers le monde : chaque équipe engagée à la Coupe du monde 2026 pourra s'appuyer sur une liste élargie à 26 joueurs.

Prévue à l'été prochain et coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, la compétition conservera ainsi un format déjà expérimenté lors des précédents grands rendez-vous internationaux.

Initialement introduite dans un contexte marqué par les contraintes sanitaires et un calendrier particulièrement chargé, cette extension des listes s'inscrit désormais dans la durée. Et pour les techniciens, c'est une excellente nouvelle. (Source Le Soleil)