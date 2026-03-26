Afrique de l'Est: Le Soudan accuse l'Éthiopie d'appuyer les paramilitaires FSR dans l'État du Nil Bleu

Au Soudan, les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) ont annoncé ce 24 mars avoir pris la ville d'al-Kurmuk dans l'État du Nil Bleu au sud-est du pays, à la frontière avec l'Éthiopie. Elles sont soutenues par le Mouvement populaire de libération du Soudan-Nord (SPLP-N) dirigé par Abdelaziz el Hilu. L'armée soudanaise s'est retirée dans sa base arrière à Damazin, capitale du Nil Bleu. La prise de cette ville stratégique a relancé les accusations envers l'Éthiopie d'être impliquée au Soudan aux côtés des FSR. Les affrontements ont commencé le 22 mars et ont permis aux FSR de prendre plusieurs autres villes.

C'est un développement qui change le rapport de force dans l'État du Nil Bleu au sud-est du Soudan. Il constitue une avancée stratégique pour les FSR, mais ravive les accusations envers l'Éthiopie. Le gouvernement du Nil Bleu affirme dans un communiqué que les forces qui mènent cette offensive sont « parties de l'intérieur du territoire éthiopien » et que « des véhicules militaires sont venus de l'aéroport d'Arosa ».

Ces combattants « sont soutenus par l'Éthiopie », confie le gouverneur du Nil Bleu, Abdelatty al-Faki, à l'AFP, réitérant des précédentes déclarations. Il dénonce « une invasion », mentionnant que la population a commencé à fuir vers la capitale Damazin. D'autres civils ont fui vers l'Éthiopie.

Un officier de l'armée sur place a assuré sur son compte X que l'armée a capturé 75 combattants des forces de Joseph Toka, appartenant au groupe 147 du Mouvement populaire (SPLP-N) venu depuis l'Éthiopie pour mener l'attaque.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mustapha Tambour, chef d'une force alliée à l'armée, avait révélé en octobre 2025 l'existence de ce camp. Quelques milliers de combattants ont été entraînés dans ce camp pour cibler le Nil Bleu, affirment plusieurs sources. Ces accusations ont été relayées à l'ONU par le représentant égyptien qui a fait état de « rapports documentés selon lesquels des voisins immédiats du Soudan avaient établi des camps pour entrainer et armer les FSR ».

Une base militaire en territoire éthiopien

Les « sources » vérifiées font état de l'existence d'une base militaire à Menge dans la région de Benishangul-Gumuz à l'intérieur du territoire éthiopien. Cette localité est située près de l'aéroport d'Arosa. Des images satellites analysées par l'AFP montrent des travaux d'aménagement qui ont été réalisés dans cette base et dans l'aéroport voisin. Selon le compte X spécialisé AfriMEOSINT, des avions cargo en provenance des Émirats arabes unis y atterrissent fréquemment malgré leurs démentis. Addis-Abeba dément toujours servir de base arrière aux FSR.

Véritable site stratégique, Kurmuk est située en hauteur sur une zone clé qui lie plusieurs régions soudanaises. Elle lie également le Soudan à l'Éthiopie et au Soudan du Sud. Kurmuk est proche du bassin du barrage Roseires. Elle est riche en ressources naturelles, notamment en eau. Sa position permet de contrôler les routes entre l'État du Nil Bleu et l'État de Sinnar.