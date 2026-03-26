Sénégal: La santé et la migration parmi les sujets de discussion entre Bassirou Diomaye Faye et les autorités espagnoles

Dakar — Le deuxième jour de la visite officielle de Bassirou Diomaye Faye en Espagne a permis de mettre en évidence la consolidation des relations sénégalo-espagnoles et de discuter de questions majeures liées à la santé et à la migration, a-t-on appris, mercredi, de la présidence du Sénégal.

"Au terme de ces deux premières journées, la visite officielle en Espagne met en évidence plusieurs axes majeurs : la consolidation des relations bilatérales, la progression des échanges économiques, la mobilisation d'investissements et le traitement de questions transversales telles que la migration et la santé", affirme la présidence sénégalaise dans une note parvenue à l'APS. Elle signale que M. Faye a accordé plusieurs audiences à des investisseurs espagnols, ce qui a permis d'identifier des domaines de collaboration dans des secteurs prioritaires.

"Concernant le secteur agroalimentaire, les discussions ont porté sur le renforcement des investissements, en lien avec la production agricole locale et la nutrition", écrit la présidence. Elle ajoute que des projets d'extension et d'amélioration de l'offre hôtelière ont été évoqués, concernant l'hôtellerie et le tourisme.

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Le président sénégalais a discuté d'un projet d'aménagement territorial dénommé "Diourbel durable", ce qui a ouvert la voie à une possibilité d'investissement de 380 milliards de francs CFA dans le cadre d'un partenariat public-privé entre le Sénégal et l'Espagne, avec une composante de financement vert.

"La diaspora au coeur des préoccupations"

La présidence du Sénégal rapporte que la rencontre entre le Bassirou Diomaye Faye et la communauté sénégalaise établie en Espagne a permis de faire le point sur plusieurs améliorations survenues dans la gestion des services consulaires. Elle annonce que "les délais de délivrance des passeports ont été considérablement réduits, passant de plusieurs mois à environ une semaine". "Un dispositif spécifique a été mis en place pour faciliter l'accès aux documents administratifs pour les personnes concernées par des procédures de régularisation", note la présidence.

Elle rappelle qu'un guichet dédié à l'Espagne avait déjà été installé à Dakar afin d'accélérer le traitement des demandes. Selon la même source, le Sénégal enverra en Espagne une mission spéciale de production de passeports pour ses citoyens qui y résident. Concernant la migration, la présidence sénégalaise annonce le renforcement de la coopération avec les autorités des îles Canaries.

Les échanges entre le chef de l'État sénégalais et le président du gouvernement des Canaries ont permis de réaffirmer la volonté de d'améliorer la prise en charge des migrants à leur arrivée et d'intensifier la lutte contre les "réseaux de trafic". La même source signale que Bassirou Diomaye Faye et les autorités espagnoles ont discuté de la nécessité de renforcer les dispositifs de formation et d'insertion des jeunes. Ces dispositifs sont considérés comme un levier essentiel de gestion durable des flux migratoires, selon le texte.