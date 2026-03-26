Sénégal: A Madrid, Bassirou Diomaye Faye vante les opportunités d'investissement au pays

Dakar — Le Président Bassirou Diomaye Faye a évoqué, mercredi, à Madrid, les opportunités d'investissement offertes par le Sénégal dans les secteurs de l'agro-industrie, de l'énergie, des infrastructures, du tourisme et du numérique, a indiqué la présidence sénégalaise.

Au deuxième jour de sa visite officielle en Espagne, le chef de l'Etat sénégalais a, dans la foulée de son entretien avec le roi Felipe VI, présidé un forum économique regroupant des opérateurs espagnols et sénégalais. "Le chef de l'État a, à cette occasion, présenté les opportunités d'investissement offertes par le Sénégal, notamment dans les secteurs de l'agro-industrie, de l'énergie, des infrastructures, du tourisme et du numérique", a fait savoir la même source.

Elle fait observer que la participation du président de la République au Forum économique Sénégal-Espagne a permis de mettre en lumière l'évolution des relations commerciales entre les deux pays. "Les exportations sénégalaises vers l'Espagne ont atteint 388 milliards de francs CFA, soit 591 millions d'euros, enregistrant une progression significative. Les importations s'élèvent à 315 milliards de francs CFA, soit 480 millions d'euros", fait-elle valoir.

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La présidence sénégalaise estime que ces niveaux d'échanges consacrent, pour la première fois, une balance commerciale excédentaire en faveur du Sénégal, avec un solde positif de 73 milliards de francs CFA (111 millions d'euros).