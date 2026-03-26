Sénégal: Les greffières partagent leur expertise aux citoyens lors d'une journée Portes ouvertes à Saint-Louis

Saint-Louis — L'Association des femmes greffières du Sénégal (AFGS) a organisé, mercredi, une journée Portes ouvertes au Palais de justice de Saint-Louis (nord), dans le but d'offrir son expertise aux citoyens particulièrement aux femmes, a constaté l'APS.

"L'Association des femmes greffières du Sénégal s'est déplacée au Palais de justice de Saint-Louis pour offrir au public son expertise", a déclaré la présidente de l'association, Me Marie Rose Touré Kane, en marge de l'évènement. Selon elle, l'association regroupe en son sein des "professionnelles chevronnées qui ont autant d'années de carrière". "On s'est dit pourquoi ne pas profiter de l'expertise qu'on a pour [la] partager aux justiciables, aux acteurs de la justice, au public et particulièrement aux femmes", a dit Mme Kane.

Cette activité s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, autour du thème "Pour toutes les femmes : un accès égalitaire au service public de la justice". Au cours de cette journée, les membres de l'AFGS ont échangé avec les citoyens, entre autres, sur les procédures judiciaires, le rôle du greffier et les droits des justiciables. Cette journée se veut un cadre d'échanges, de sensibilisation et de partage, dédié à la promotion des droits des femmes, à l'accès à la justice et à la valorisation du rôle essentiel des greffiers et greffières dans notre système judiciaire, renseigne une note transmise à l'APS.