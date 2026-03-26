Sénégal: Décés de Cheikh Makhfou Aïdara - Ousmane Sonko à Guéoul pour les condoléances de l'Etat

Louga — Le Premier ministre, Ousmane Sonko, s'est rendu, mercredi, à Guéoul, dans le département de Louga (nord), pour présenter ses condoléances à la communauté khadrya, à la suite du rappel à Dieu du khalife Cheikh Makhfou Aïdara, dit Chérif Bouh Aïdara, ainsi que de ses deux épouses décédés dans un accident de la route.

Le chef du gouvernement, à la tête d'une délégation composée de membres de l'exécutif et d'autorités administratives locales, a rendu hommage au disparu, au nom du président de la République, saluant son engagement constant au service des populations. Lors de cette visite, il a également évoqué les liens historiques d'amitié et de fraternité entre le Sénégal et la Mauritanie, rappelant l'ancrage spirituel et social de ces relations.

Prenant la parole, le nouveau khalife de la famille de Cheikh Makhfou Ould Cheikhna Cheikh Sadbouh, Cheikhna Cheikh Saadbouh, frère du défunt, a exprimé sa reconnaissance au Premier ministre et à son gouvernement pour leur présence et leur soutien à la communauté en cette période de deuil. Il a, en outre, formulé des prières pour la paix, la concorde et la prospérité au Sénégal. Chérif Bouh Aïdara et ses deux épouses sont décédés, samedi dernier, des suites d'un accident de la circulation survenu à Diama, alors qu'il revenait de Nimzatt, une localité située dans le sud de la Mauritanie.