Sénégal: Serigne Babacar Sy, une référence vivante, 69 ans après sa disparition

Tivaouane — Soixante-neuf ans après son rappel à Dieu, le 25 mars 1957 à Tivaouane, la figure de Serigne Babacar Sy (1885-1957) demeure d'une étonnante actualité, comme si le temps n'avait fait qu'amplifier l'écho de son œuvre et la profondeur de son héritage.

Héritier d'El Hadji Malick Sy (1855), un des propagateurs de la tidjaniya au Sénégal, il n'a pas seulement assuré une succession. Serigne Babacar Sy a incarné une continuité vivante, lucide et adaptée à son époque. Il a su organiser, consolider et inscrire durablement la Tarîqa tidjane dans le tissu social sénégalais, à la suite de son père qui avait semé les bases d'une islamisation structurée et décentralisée. Il apparaît ainsi comme un bâtisseur silencieux, un stratège spirituel qui avait compris que la foi devait aussi s'organiser pour durer.

Son génie réside notamment dans la création des "dahiras" (cercles de fidèles). Ce qui pouvait sembler être de simples regroupements religieux s'est révélé, avec le recul, comme une innovation majeure. Les "dahiras" ont en effet façonné des générations de disciples, structuré la solidarité et servi de socle à des dynamiques éducatives, sociales et même économiques. La vitalité de ces cercles témoigne encore aujourd'hui de la vision d'un homme ayant anticipé les besoins d'une communauté en mutation.

Mais réduire Serigne Babacar Sy à son rôle d'organisateur ne rendrait pas justice à son action. Il fut aussi une véritable école de vie. Son humilité, sa rigueur, son élégance morale et physique, ce fameux "bonnet carré" devenu symbole, traduisent une cohérence rare entre l'être et le paraître. Son érudition n'était jamais ostentatoire, mais toujours au service de l'élévation spirituelle et de la transmission.

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Serigne Babacar Sy, un architecte social

Sur le plan historique, son influence dépasse le cadre strictement religieux. Sa relation empreinte de respect et d'intelligence avec Léopold Sédar Senghor (1906-2001), premier président de la République du Sénégal, illustre un modèle sénégalais singulier : celui d'un dialogue fécond entre autorité spirituelle et pouvoir politique. Dans un contexte de transition vers l'indépendance, cette entente a contribué à préserver la stabilité du pays et à forger une culture de concertation encore perceptible aujourd'hui.

Après près de sept décennies, son legs apparaît avec encore plus de clarté. Plus qu'un guide religieux, Serigne Babacar Sy était un architecte social, un éducateur, un homme de mesure et de vision. Son oeuvre continue de vivre à travers les "dahiras", dans les pratiques sociales et dans les valeurs de solidarité et de discipline qu'il a inculquées.

Aussi, loin d'être une figure du passé, reste-t-il une référence vivante : un repère pour comprendre comment concilier foi, organisation et engagement dans la cité. Un héritage qui, 69 ans après, continue d'éclairer les chemins de ceux qui cherchent à allier spiritualité et action sociale.