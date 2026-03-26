Sénégal: Pêche des alevins - Les opérations 'coup de poing' vont se poursuivre, selon un officiel

Mbao — Le ministère des Pêches et de l'Economie maritime va continuer de mener des opérations "coup de poing", en relation avec les forces de défense et de sécurité et d'autres structures, en vue d'arrêter la pêche illicite des alevins, a assuré, mercredi à Mbao, le directeur des pêches maritimes, Cheikh Fall.

"Nous allons continuer les opérations coups de poing en relation avec les autres structures étatiques impliquées dans l'action de l'Etat en mer, notamment la gendarmerie, la défense des aires marines communautaires protégées, pour arrêter la pêche des juvéniles, tout en promouvant une pêche durable et rentable", a-t-il notamment déclaré.

Cheikh Fall intervenait lors d'une descente sur le site de débarquement de produits de mer de Mbao, où selon lui 3100 sacs de poissons juvéniles ont été saisis, à raison de 40 kg par sac, pour une valeur estimée à 37 millions francs CFA. Il a assuré que le ministère de la Pêche et de l'Economie maritime va rester "ferme pour lutter efficacement contre la pêche illicite". Il va "continuer ses efforts de sensibilisation et d'encadrement des acteurs, mais reste vraiment ferme pour lutter efficacement contre la pêche illicite", a insisté M. Fall.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon lui, pour garantir une pêche durable, "il faut un équilibre entre l'exploitation et la conservation". "Pour une pêche rentable, il faut un équilibre entre le droit de travailler, le droit d'exercer des activités de pêche et le respect des réglementations. Il faut exercer des activités de pêche tout en respectant la réglementation qui est requise, qui est édictée dans le cadre de ces activités", a-t-il souligné.

Il a annoncé que dans le cadre du renforcement de la lutte contre la pêche illicite, non règlementaire et non déclaré, le ministère des Pêches et de l'Economie maritime "est en train de mettre en oeuvre plusieurs opérations combinées pour lutter efficacement contre l'exploitation des juvéniles au Sénégal".