Sénégal: Ligue 1 - Le leader AJEL concède le nul face à la lanterne rouge Cambérène

25 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — AJEL de Rufisque, leader de la Ligue 1 de football, a concédé le nul vierge face à l'ASC Cambérène, lanterne rouge, mercredi, au Stade Ngalandou Diouf, pour la 20e journée du championnat.

Malgré ce résultat, les Rufisquois conservent leur fauteuil de leader avec 40 points, leur dauphin, l'Union sportive de Gorée, n'ayant pas profité de cette contre-performance. Les insulaires ont été également tenus en échec (o-o) par Génération Foot mais gardent la deuxième place du classement avec 39 points. Ils se trouvent toutefois talonnés par le troisième, Teungueth FC (TFC), qui a renoué avec le succès, en allant battre (2-0) l'AS Pikine.

Teungueth FC consolide du coup sa troisième place au classement avec 32 points. Les équipes de l'Union sportive de Ouakam (USO) et du Jaraaf ont signé des victoires précieuses. L'USO enchaine ainsi une deuxième victoire consécutive en battant (1-0) HLM. Le Jaraaf, de son coté, a retrouvé le chemin du succès, en allant battre (2-0) le Stade de Mbour. L'équipe de la Médina n'avait plus gagné depuis le début de l'année. La 20e journée de la Ligue 1 sera clôturée jeudi avec la rencontre devant opposer la SONACOS à Guédiawaye FC.

Voici les résultats déjà enregistrés :

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  • Génération Foot-US Gorée : 0-0
  • AS Pikine-Teungueth FC : 0-2
  • AJEL-ASC Cambérène : 0-0
  • Linguère-Dakar Sacré-Coeur : 2-2
  • US Ouakam-ASC HLM : 1-0
  • Stade Mbour-Jaraaf : 0-2
  • Wallydaan-Casa Sports : 1-1

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