Sénégal: Guéoul - Ousmane Sonko salue l'héritage de paix et d'unité de Cheikh Makhfou Aidara

Louga — Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a salué, mercredi, l'engagement en faveur de la paix, de l'unité et de l'éducation spirituelle du défunt khalife de la communauté khadre de Guéoul, Cheikh Makhfou Aïdara, dit Cherif Beuh Aïdara.

"Tout le monde témoigne à l'unanimité que c'est un homme de paix, une personne qui travaillait pour l'unité en rassemblant", a notamment déclaré le chef du gouvernement, venu présenter ses condoléances à Guéoul, fief du défunt khalife, dans la région de Louga (nord-ouest).

M. Sonko, à la tête d'une délégation gouvernementale, a présenté, au nom du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, les condoléances de la nation à la famille du défunt et à l'ensemble de la communauté khadrya, en présence des autorités administratives locales. Le Premier ministre a mis en exergue le rôle du défunt dans l'éducation spirituelle des fidèles, ainsi que son engagement en faveur de la cohésion sociale. Il a également insisté sur les relations historiques entre le Sénégal et la Mauritanie, soulignant que celles-ci traduisent "une destinée commune", fondée sur la solidarité et le partage.

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"Nous sommes condamnés à exister ensemble", a-t-il déclaré, appelant à préserver les liens de fraternité entre les peuples des deux pays. Au nom de la famille religieuse, le nouveau khalife, Cheikh Chaya Aïdara, a exprimé sa reconnaissance au Premier ministre et à sa délégation pour leur soutien. Il a formulé des prières pour la paix, la concorde et la prospérité au Sénégal, tout en réaffirmant l'attachement de la communauté khadre aux valeurs de dialogue et d'unité prônées par le défunt khalife.

Chérif Bouh Aïdara et ses deux épouses sont décédés, samedi dernier, des suites d'un accident de la circulation survenu à Diama, alors qu'il revenait de Nimzatt, cité religieuse située dans le sud de la Mauritanie.