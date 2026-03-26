Sénégal: Le pays ambitionne de réduire de 25% le taux de mortalité du cancer en 2029 (Officiel)

25 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

 Le Sénégal ambitionne de réduire le taux de mortalité du cancer de 25% en 2029, un objectif consigné dans le plan stratégique national de lutte contre le cancer, a indiqué, mercredi, le directeur général de la Santé, Ousmane Cissé.

"Notre action ou réaction, c'est de passer de la santé curative à la santé préventive. Dans ce sens, nous avons un plan stratégique national de lutte contre le cancer 2025-2029 qui ambitionne de réduire de 25% la mortalité liée au cancer en 2029", a-t-il déclaré. Il prenait part à la cérémonie de lancement, à Dakar, du Fonds rose, une initiative de la Délégation à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) destinée à soutenir les femmes entrepreneures souffrant du cancer.

M. Cissé a signalé que ce plan est la première phase de l'orientation arrêtée à cet effet, qui inclut également des moyens de réduction "drastique" de la mortalité et de la morbidité liées au cancer. Selon le directeur général de la santé, "les maladies infectieuses commencent à réagir alors que les maladies non-transmissibles commencent à atteindre le pays", dont les cancers. Il cite le Centre international de recherche contre les cancers dont les données, pour l'année 2022, font état de 11 000 cas de cancer responsables de plus de 8000 décès.

"Nous avons un taux de mortalité d'environ 70 %, ce qui est un vrai problème", a regretté Ousmane Cissé. Sous ce rapport, il a informé qu'en plus de la prévention, "beaucoup plus d'investissements seront consentis pour avoir de meilleurs résultats, de meilleures efficacités dans la prise en charge".

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