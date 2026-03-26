Sénégal: Bassirou Diomaye Faye reçu 'avec tous les honneurs' par le Roi d'Espagne (Présidence)

25 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Président Bassirou Diomaye Faye a été reçu mercredi "avec tous les honneurs" au Palais royal de Madrid, par le roi Felipe VI d'Espagne, a annoncé la présidence sénégalaise.

"Au Palais royal de Madrid, le président de la République a été reçu avec tous les honneurs par sa majesté le Roi Felipe VI. Un accueil solennel qui illustre l'excellence des relations liant le Sénégal à l'Espagne", a notamment indiqué la présidence du Sénégal dans un message publié sur le réseau social X (ex twitter).

A la suite de son entretien avec le roi d'Espagne, suivi d'un déjeuner officiel offert par le souverain ibérique en présence de plusieurs personnalités de premier plan, le chef de l'Etat sénégalais a présidé un forum économique regroupant des acteurs espagnols et sénégalais à Madrid, a indiqué la même source. Le président Faye a entamé, mardi, une visite officielle de 72 heures à l'invitation du Roi d'Espagne.

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