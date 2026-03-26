Sénégal: Fatick - Les apiculteurs invités à tirer profit des avantages du miel de la mangrove

Foundiougne — Le directeur de l'Agence sénégalaise pour la propriété industrielle et l'innovation technologique (ASPIT), Talla Samb, a invité, mercredi, les apiculteurs à une "organisation collective" pour tirer profit des avantages du miel de la mangrove.

"Il faut une organisation collective de la part des coopératives productrices de miel dans le Delta du Saloum pour assurer une production en quantité. C'est une des meilleures manières de bénéficier des avantages du miel de la mangrove", a-t-il indiqué. M. Samb participait à un atelier de sensibilisation avec les apiculteurs du Delta du Saloum sur l'exploitation du miel de la mangrove. Il a appelé les producteurs à prendre conscience des enjeux du miel pour valoriser le produit et assurer la consommation nationale.

"Nous devons créer de la richesse et la plus-value, et pour cela, il n'y a pas meilleure manière de produire une quantité importante de miel de qualité", a proposé Talla Samb, soulignant l'intérêt pour l'ASPIT de disposer d'un indicatif géographique de l'ensemble des ruches du Delta du Saloum.

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Le préfet de Foundiougne, Jean Paul Malick Faye, a plaidé pour un accompagnement technique dans le cadre d'une meilleure exploitation de la mangrove et la mise en oeuvre de systèmes de valorisation des produits de cet écosystème, surtout la filière apicole. Selon lui, ce soutien va aussi favoriser d'autres activités génératrices de revenus tirées de la mangrove.