Sénégal: A Dakar, Guédiawaye va accueillir le défilé du 4 avril avec une prise d'armes (Armées)

25 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

 La ville de Guédiawaye va abriter, cette année, le défilé du 4 avril de la région de Dakar, par une prise d'armes et une participation des populations civiles, des militaires et paramilitaires, Thiès étant choisie pour le défilé national dans le cadre de la délocalisation de la fête de l'indépendance.

"Conformément au calendrier républicain, le Sénégal célèbrera, le samedi 4 avril 2026, le 66e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Les festivités se dérouleront à Thiès, ainsi que dans toutes les capitales régionales du pays. À Dakar, l'événement se tiendra sur l'axe du BRT, en face de la préfecture de Guédiawaye, à partir de 08 heures", indique un communiqué de la division de l'information et des relations publiques des armées (DIRPA) parvenu à l'APS.

Selon le document, la cérémonie sera présidée par le gouverneur de la région de Dakar, en présence des préfets de départements, ajoute le colonel Clément Chrisogone Nasalan, commandant de la Zone militaire n°1 et commandant d'armes délégué de la Place de Dakar cité dans le texte.

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Le programme comprendra une prise d'armes avec remise de décorations, la projection d'un film dédié au thème retenu, ainsi qu'un grand défilé civil, militaire et paramilitaire, à pied et motorisé, accompagné d'une démonstration aérienne.

Placée sous le thème "Les Forces de Défense et de Sécurité, partenaires des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ), Dakar 2026", cette édition met en avant l'implication des FDS sénégalaises dans l'organisation et la sécurisation de cet événement sportif de dimension internationale qui se tient pour la première fois sur le continent africain.

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