Sénégal: Tuberculose - Un taux de détection de 95 % enregistré à Richard-Toll en 2025 (Médecin-chef)

Richard-Toll — Le district sanitaire de Richard-Toll a enregistré, en 2025, un taux de détection de 95 % des cas de tuberculose, avec 229 cas identifiés sur 241 attendus, a indiqué, mercredi, son médecin-chef, docteur Latyr Diouf.

"Ces résultats traduisent les progrès réalisés dans l'identification rapide des cas et leur prise en charge. Cette performance, jugée satisfaisante par les autorités sanitaires, résulte des efforts consentis en matière de dépistage précoce, de formation du personnel et d'implication des acteurs communautaires dans la lutte contre la maladie", a-t-il expliqué dans un entretien avec l'APS. La tuberculose reste une maladie infectieuse et contagieuse transmise par voie aérienne, a-t-il dit, rappelant que son traitement est gratuit et disponible dans les structures sanitaires.

Il a également insisté sur la nécessité de se faire consulter dès l'apparition de symptômes telles qu'une toux persistante de plus de quinze jours, une fièvre nocturne, des sueurs abondantes ou une perte de poids. Le médecin-chef du district sanitaire de Richard-Toll a également mis en avant le rôle déterminant des organisations communautaires dans l'orientation des personnes symptomatiques vers les structures de santé, contribuant ainsi à l'amélioration du taux de détection.

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Malgré ces résultats, il a appelé à maintenir les efforts afin d'éviter les diagnostics tardifs, souvent à l'origine de nouvelles contaminations au sein des communautés. Dans cette dynamique, le district sanitaire de Richard-Toll mise sur le dépistage précoce et la prise en charge rapide pour freiner la propagation de la maladie, avec l'ambition d'éliminer la tuberculose à l'horizon 2035, en renforçant la sensibilisation et le recours précoce aux soins.