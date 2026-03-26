Sénégal: Mouhamadou Sy remporte le concours de haïku 2026

Dakar — L'instituteur Mouhamadou Sy a remporté le premier prix de la 38e édition du concours de haïku, ont annoncé les organisateurs lors d'une cérémonie de remise de distinctions organisée mercredi après-midi à la résidence de l'ambassadeur du Japon au Sénégal, a constaté l'APS.

Le haïku, forme poétique japonaise traditionnelle composée de trois vers totalisant 17 syllabes, vise à exprimer avec concision une sensation liée à la nature, aux saisons ou à un instant de vie. Intervenant lors de la cérémonie de remise des distinctions qu'il présidait, l'ambassadeur du Japon au Sénégal, Takeshi Akamatsu, s'est félicité de l'engouement suscité par ce concours, qui, selon lui, "s'est durablement enraciné dans l'enseignement scolaire sénégalais".

Il a indiqué que plus de 450 haïkus ont été soumis cette année, provenant du Sénégal mais aussi d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie, témoignant du rayonnement international de cette initiative culturelle. "Le haïku est considéré comme l'un des poèmes les plus courts au monde, mais il peut contenir tout un univers", a souligné le diplomate japonais, évoquant une poésie capable de traduire "la nature, les saisons et les émotions humaines" en quelques syllabes.

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Il a cité le célèbre poète japonais Matsuo Bashō, pour illustrer la richesse évocatrice du haïku, insistant également sur son ancrage dans la tradition littéraire japonaise, notamment à travers la technique du "honka-dori", consistant à s'inspirer d'œuvres anciennes tout en y apportant une touche personnelle. Selon l'ambassadeur du Japon au Sénégal, le haïku, loin d'être une poésie "élitiste", s'inscrit dans le quotidien et "exprime les petites découvertes ainsi que les émotions ressenties à de brefs instants", contribuant ainsi à rapprocher les cultures.

Le lauréat Mouhamadou Sy, qui enseigne les mathématiques à Ziguinchor (sud), a remporté le premier prix de la 38e édition pour sa première participation à ce concours. Il a exprimé sa surprise et sa fierté après avoir reçu son prix. " Je ne m'attendais pas à ce résultat, mais je suis agréablement surpris et très honoré", a-t-il confié. Son poème primé, structuré selon les règles classiques du haïku, met en avant des éléments naturels et sensoriels : "Du ciel à la terre / Soleil d'été sur la peau / Odeur du milieu". Il a expliqué avoir voulu, à travers ce texte, évoquer à la fois la nature, la saison estivale et des réalités africaines perceptibles à travers les sens.