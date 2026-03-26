Sénégal: Remise du Prix Amadou Mahtar Mbow pour les savoirs endogènes, mardi

Dakar — La cérémonie de remise de la première édition du Prix Amadou Mahtar Mbow pour les savoirs endogènes se tiendra mardi prochain, à Dakar, sous la présidence du chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, annonce la Fondation Amadou Mahtar Mbow (FAMM) dans un communiqué.

La manifestation, prévue au Musée des civilisations noires, "marque une étape cruciale dans la valorisation des connaissances africaines appliquées à la santé globale", selon les organisateurs. Le Prix Amadou Mahtar Mbow pour les savoirs endogènes vise à promouvoir l'excellence scientifique africaine et la valorisation des connaissances traditionnelles appliquées à la santé. Il ambitionne d'établir un pont entre les connaissances traditionnelles et la rigueur scientifique, en distinguant à la fois des chercheurs et des détenteurs de savoirs traditionnels, sous l'égide du Conseil de fondation et du Conseil scientifique de la FAMM.

Inscrit dans l'approche dite "Une seule santé" (One Health), qui met en avant l'interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale, le prix a suscité l'intérêt de plus d'une vingtaine de candidatures portant sur une quinzaine de pathologies, allant de la phytothérapie aux techniques de traitement des fractures, en passant par la psychothérapie traditionnelle. Deux catégories sont concernées : celle relative aux travaux achevés ayant produit des résultats probants et un encouragement visant à soutenir des recherches en cours jugées prometteuses.

À travers cette initiative, la Fondation Amadou Mahtar Mbow veut contribuer à renforcer la production scientifique sur les savoirs endogènes et à la souveraineté sanitaire du continent africain. La cérémonie permettra ainsi de distinguer des acteurs engagés dans la promotion d'une santé ancrée dans les réalités locales, conformément à la vision du professeur Amadou Mahtar Mbow, ancien directeur général de l'UNESCO.

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La Fondation Amadou Mahtar Mbow, créée le 20 mars 2021, à l'occasion du centenaire de son parrain, a été reconnue d'utilité publique par décret en septembre 2024. Elle oeuvre à la promotion et à la valorisation des savoirs endogènes, notamment thérapeutiques, considérés comme des leviers de développement.