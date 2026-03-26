Sénégal: Travaux sur l'axe de l'échangeur Aliou Sow - Un dispositif annoncé pour limiter les perturbations

Dakar — Le préfet de Dakar annonce qu'un dispositif de signalisation routière, d'indication de direction et d'encadrement sera mis en place sur la section de l'autoroute comprise entre la Patte d'Oie et l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor, pour limiter les perturbations liées aux travaux de pose de joints de chaussée prévus sur cet axe du 27 mars au 11 avril.

"Le préfet du département de Dakar informe les usagers de l'autoroute Seydina Limamoulaye, sur la section comprise entre la Patte d'Oie et l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor, du démarrage des travaux de pose de joints de chaussée à l'échangeur Aliou Sow", lit-on dans un communiqué parvenu à l'APS, mercredi. L'autorité administrative précise que ces travaux, prévus du 27 mars au 11 avril 2026, vont nécessiter des interventions prévues de nuit, entre 23 heures et 5 heures du matin.

Ils ont été initiés par le ministère des Infrastructures, à travers l'Agence des travaux et de gestion des routes (AGEROUTE Sénégal), en collaboration avec le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (CETUD). Dans ce cadre, un dispositif de signalisation routière, d'indication de direction et d'encadrement sera mis en place, avec l'appui des forces de l'ordre, afin d'assurer la continuité du trafic et d'en limiter les perturbations.

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Le préfet invite, par ailleurs, les automobilistes à faire preuve de prudence, en respectant strictement les limitations de vitesse ainsi que les consignes de sécurité durant toute la période des travaux. Il a, enfin, remercié les usagers pour leur compréhension, réaffirmant, au nom des autorités, l'engagement de l'État à renforcer la sécurité routière et à améliorer la mobilité urbaine.