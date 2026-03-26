Sénégal: Diourbel - Quinze sacs de mangues vertes saisis au marché Ndoumbé Diop

Diourbel — La sous-brigade d'hygiène de Diourbel (centre) a procédé à la saisie de quinze sacs de mangues vertes au marché Ndoumbé Diop, dans un contexte marqué par une forte présence de mangues immatures sur les marchés, a constaté l'APS.

Cette opération intervient dans un contexte marqué par une forte présence de mangues immatures sur les marchés, dont la consommation présente des risques pour la santé des populations, a déclaré à des journalistes le chef de la brigade régionale d'hygiène de Diourbel, le capitaine Ismaïla Diagne. Il a signalé que les sacs saisis pèsent chacun plus de cinquante kilogrammes, ajoutant que cinq personnes mises en cause ont été interpellées et entendues dans les locaux de la sous-brigade.

Des sanctions seront prises à leur encontre, conformément à la réglementation en vigueur, selon le capitaine Diagne. Il a fait remarquer que ces mangues sont souvent vendues aux abords des écoles, où elles sont transformées en bouillies, qu'il qualifie de "très dangereuses pour la santé des enfants". Il a également indiqué qu'une alerte a été lancée aux différentes sous-brigades de la région afin d'intensifier les contrôles dans les marchés.

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Le chef de la brigade régionale d'hygiène a en outre invité les populations à s'abstenir de consommer des mangues vertes, interdite par le code de l'hygiène. Selon lui, la consommation de mangues immatures peut entraîner des problèmes rénaux, des indigestions et des irritations de l'estomac.