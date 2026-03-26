Sénégal: Fonds rose - Un instrument de soutien aux femmes entrepreneures atteintes du cancer (DER)

Dakar — La déléguée générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes (DER/FJ), Aïssatou Mbodj, a procédé, mercredi, au lancement officiel du "Fonds rose" visant à permettre aux femmes entrepreneures atteintes de cancer ou en rémission de maintenir et de pérenniser leurs activités.

"La mission de ce fonds est de permettre aux femmes atteintes et/ou en rémission du cancer, de ne pas perdre en même temps que leur santé, ce qu'elles ont mis pendant des années à construire", a-t-elle déclaré. S'exprimant au cours du lancement officiel du Fonds rose, Mme Mbodj a souligné que beaucoup de femmes portent aujourd'hui seules, par pudeur, ce lourd fardeau. Ce fonds est né, selon elle, dans le cadre de la prévention, estimant que "prévenir vaut mieux que soigner".

"Face aux cancers, la conviction est la même. Chaque jour gagné sur la détection est une vie que l'on protège", a-t-elle relevé. Se félicitant du lancement de ce fonds, Mme Mbodj a indiqué que "soutenir les femmes, c'est protéger des vies, préserver des rêves et fortifier une nature". Revenant sur le mécanisme de financement, le responsable financement de la DER/FJ, Modiène Joe Ndiaye, a annoncé que le fonds rose va démarrer avec un budget d'un milliard de FCFA.

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"Nous sommes partis sur un budget cible d'un milliard de francs CFA à financer dans une première phase sur un an, avec une composante relance-résilience, a-t-il dit, estimant que pendant le traitement, la phase rémission-guérison, l'activité entrepreneuriale doit continuer. Pendant cette période, le fonds rose mis en place est un financement "non remboursable à hauteur de 200 millions FCFA".

Considérant que "l'activité doit continuer pour maintenir les emplois et payer les différentes charges pendant que la femme se soigne", ce fonds rose propose "un accompagnement forfaitaire de 2 millions FCFA avec les frais de prise en charge". "Cette somme ne sert pas à se soigner, mais à être injectée dans le business pour permettre d'honorer les charges", a précisé M. Ndiaye. Il a indiqué que le fonds rose peut accompagner "200 initiatives sur le budget d'avance, 100 femmes dans la partie résilience pour pouvoir continuer leurs activités".

L'ambassadrice de France au Sénégal, Mme Christine Fages, a salué la mise en place de ce fonds, soulignant qu'il est "une illustration de ce rôle multiple des femmes". "Le fonds rose présenté aujourd'hui est une illustration de ce rôle multiple des femmes ; il vise à inclure toutes les femmes, en particulier les plus fragiles dans cette dynamique de progrès très avancé", a observé la diplomate, promettant de s'investir pour la réussite de cet instrument.

"Nous ferons tous nos efforts pour que cet outil soit viable, fédérateur et puisse accomplir son objectif de soutenir les femmes dans les moments difficiles de leur vie", s'est-elle engagée. Le directeur de la Santé, Ousmane Cissé, a, lui, exhorté la déléguée générale à la DER/FJ à "mieux autonomiser les femmes", soulignant qu'il y a "un gap à combler sur le plan psycho-social". De nombreux partenaires de la DR/FJ se sont engagés à soutenir le fonds rose pour aider les femmes entrepreneures à vivre "dignement" leurs maladies.