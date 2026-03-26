Sénégal: Oréfondé - 'Donnons-leur des ailes', un projet qui lutte contre le décrochage scolaire

Oréfondé — L'Association pour le maintien des filles à l'école (AMFE), section du Sénégal, a grandement contribué à la lutte contre le décrochage scolaire et à l'amélioration des performances des élèves de l'école élémentaire de Ngouloum, dans la région de Matam (nord), à travers son projet dénommé "Donnons-leur des ailes".

Cette initiative, déroulée dans ce village de la commune de Oréfondé, consiste à mettre en place des bourses de transport pour des élèves habitant des zones éloignées de leur école.

"Lorsque AMFE Sénégal a lancé le projet 'Donnons-leur des ailes' et mis en place les bourses de transport, j'ai vu quelque chose de remarquable se produire dans mon école. En mettant en place les bourses, AMFE a financé le transport quotidien de plusieurs élèves qui marchaient deux heures par jour pour venir en classe. Ils peuvent désormais arriver frais, reposés, prêts à apprendre", a déclaré Younousse Bâ, directeur de l'école élémentaire de Ngouloum, lors d'un atelier de capitalisation.

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Selon l'enseignant, depuis la mise en place de ce projet, le taux de présence dans cette école située en zone rurale a augmenté de manière significative. Il a rappelé que par le passé, l'établissement enregistrait régulièrement des absences injustifiées, ce qui contraste avec la situation actuelle, caractérisée par des classes pleines, des enfants assidus et des emplois du temps respectés.

"Les performances scolaires se sont améliorées. Un enfant qui arrive à l'école sans avoir épuisé toute son énergie dans un long trajet, c'est un enfant qui peut se concentrer, participer et surtout progresser. Le nombre d'abandons en cours d'année a nettement diminué", explique M. Bâ. Il précise que grâce à ce projet, des élèves qui étaient sur le point de décrocher ont pu rester, alors que certains ont même rattrapé leur retard et sont aujourd'hui parmi les meilleurs de leur classe.

Entre autres points positifs, il évoque l'assiduité des filles qui a considérablement augmenté, une grande victoire pour le directeur de l'école de Ngouloum qui polarise quatre hameaux que sont Badia, Karadji, Kangal et Idia. "Avant la mise en place des bourses de transport par AMFE Sénégal, nous étions face à une réalité douloureuse. Les absences répétées étaient monnaie courante, surtout pendant la saison des pluies, lorsque les pistes deviennent impraticables", se souvient-il encore.

Certains parents, rappelle M. Bâ, confrontés à la fatigue de leurs enfants et à l'impossibilité de les transporter, prenaient la décision difficile de les retirer de l'école, parfois définitivement, dont beaucoup de filles.

La directrice de AMFE Sénégal, Wopa Diallo, a expliqué que le projet "Donnons-leur des ailes" consiste à faire transporter les élèves à bord de charrettes, à partir des localités environnantes pour les conduire à l'école élémentaire de Ngouloum. "Au début, une seule charrette transportait les élèves, aujourd'hui, nous en sommes à sept. L'autre volet consiste à donner des bourses aux élèves qui sont au collège, dont une partie est destinée à la famille d'accueil", souligne-t-elle.