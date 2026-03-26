Tunisie: Le pays prépare l'essor du tourisme de croisière dès 2027

La Tunisie confirme son positionnement croissant dans le tourisme de croisière, avec plus de 210 000 visiteurs accueillis depuis le début de l'année 2026 et des perspectives de développement prometteuses à l'horizon 2027.

Reçu le 25 mars 2026, le directeur des croisières de la compagnie « Costa », accompagné du président de la Chambre nationale du transport touristique, a échangé avec le ministre du Tourisme, Sofien Tekaya, autour des moyens de renforcer la programmation des escales vers les ports tunisiens et de développer davantage ce segment stratégique.

Selon le représentant de la compagnie, la destination tunisienne gagne en attractivité au sein des itinéraires de croisière. Chaque escale au port de La Goulette enregistre en moyenne près de 6 600 passagers, dont environ 90 % optent pour des excursions vers les sites archéologiques, culturels et les principaux pôles touristiques. Un intérêt particulier est également observé pour les produits de l'artisanat, reflet de la diversité et de la qualité de l'offre touristique nationale.

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Dans cette dynamique, la compagnie prévoit d'intensifier ses activités en Tunisie à partir de 2027, avec une augmentation du nombre de rotations. Cette orientation est motivée notamment par la stabilité sécuritaire du pays et la richesse de son produit touristique, en phase avec les attentes des croisiéristes internationaux.

De son côté, le président de la Chambre nationale du transport touristique a fait état d'un intérêt croissant de la part des opérateurs maritimes internationaux pour la destination tunisienne, confirmant une tendance haussière du secteur.

Le ministre du Tourisme, Sofien Tekaya, a pour sa part souligné que le tourisme de croisière constitue un levier clé pour la diversification de l'offre touristique et la valorisation des produits de l'artisanat. Il a affirmé que les efforts se poursuivent, en coordination avec les différents acteurs, afin de renforcer l'attractivité des ports, d'améliorer leur capacité d'accueil et d'élever la qualité des services proposés.

Les indicateurs actuels et l'augmentation du rythme des arrivées traduisent, selon lui, une confiance accrue dans la destination tunisienne. Ce segment contribue également à dynamiser l'économie nationale et à promouvoir un tourisme culturel à forte valeur ajoutée, précise un communiqué du ministère du Tourisme.