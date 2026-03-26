Tunisie: Le suédois Borgstena choisit le pays pour son nouveau site textile industriel

25 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

L'ambassadeur Cecilia Wramsten a effectué aujourd'hui une visite du nouveau site du groupe Borgstena en Tunisie, récemment inauguré et spécialisé dans le textile technique pour l'industrie automobile.

Lors de cette visite, elle a rencontré les équipes locales ainsi que M. Paulo Meireles, saluant un investissement stratégique illustrant l'attractivité de la Tunisie. Selon elle, ce choix repose sur la qualité des compétences tunisiennes et la proximité du pays avec les principaux marchés internationaux.

Le secteur textile, pilier de l'économie tunisienne, bénéficie également du soutien de l'ambassade à travers des initiatives visant à renforcer la modernisation et la durabilité de la filière. Cette coopération, souligne-t-elle, ouvre de nouvelles perspectives pour un partenariat durable entre la Tunisie et les acteurs internationaux du textile.

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