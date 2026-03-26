Tunisie: France - Des projets de santé communs passent à la phase opérationnelle

Le ministre de la Santé, Dr Mustapha Ferjani, a reçu aujourd'hui l'ambassadrice de France en Tunisie, Anne Guéguen, en présence des représentants de l'Agence française de développement (AFD). Cette rencontre a marqué le passage à la phase de mise en oeuvre concrète des projets de santé tuniso-français.

Au cours de l'entretien, les deux parties ont convenu d'accélérer la construction des hôpitaux polyvalents de Gafsa et de Sidi Bouzid avec le soutien de l'AFD. Elles ont également mis l'accent sur le développement de la santé numérique et de la télémédecine, ainsi que sur l'intégration de l'intelligence artificielle pour améliorer la qualité des soins.

La numérisation des services de l'Agence nationale du médicament, notamment pour les autorisations de mise sur le marché, a été abordée. Le renforcement de la formation, l'échange d'expertises et la coopération dans les domaines de la sécurité biologique et de l'approche "One Health" ont été confirmés comme priorités communes.

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Les discussions ont porté sur le programme THAMM-OFII, visant à organiser la mobilité des compétences sanitaires de manière équilibrée, et sur la préparation d'une rencontre prochaine entre les ministres de la Santé tunisien et français à l'occasion du sommet "One Health" prévu à Lyon. Cette initiative s'inscrit dans la volonté des deux pays de transformer leur coopération en résultats tangibles et de consolider un partenariat plus efficace et équilibré dans le domaine de la santé.