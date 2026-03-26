Tunisie: Le président Kaïs Saïed visite la policlinique d'El Omrane et la Pharmacie centrale

Le président de la République, Kaïs Saïed, a effectué, mercredi, une visite à la policlinique d'El Omrane, relevant de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), où il s'est enquis des préoccupations des citoyens et des dysfonctionnements affectant les services de cet établissement.

Selon la télévision publique Al Wataniya 1, le chef de l'État a pris connaissance des difficultés rencontrées par les usagers et le personnel, dans un contexte marqué par des critiques récurrentes sur la qualité des prestations de santé. Le président Saïed s'est ensuite rendu au siège de la Pharmacie centrale de Tunisie, structure relevant du ministère de la Santé, où il a examiné les conditions de travail ainsi que les circuits de distribution des médicaments.