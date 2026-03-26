Tunisie: Volaille - Importations prévues pour un retour à la normale des prix

Le secrétaire général de la Chambre nationale des commerçants de volailles, Saleh Amdouni, a annoncé ce mercredi une baisse de 15 % de la production nationale de viande de volaille, provoquant des perturbations dans les circuits d'approvisionnement et une hausse des prix. Il prévoit un retour à la normale, avec une production mensuelle estimée à 15 000 tonnes, avant l'Aïd al-Adha.

Intervenant sur Diwan Fm, Amdouni a expliqué que cette baisse résulte principalement des conditions climatiques exceptionnelles et des inondations qui ont frappé le gouvernorat de Nabeul en janvier et février derniers. Ces événements ont retardé la croissance des volailles et provoqué la mortalité d'un grand nombre de poussins, en plus de perturber l'approvisionnement et d'interrompre temporairement l'activité des abattoirs pendant les jours de l'Aïd al-Fitr.

Pour rétablir l'équilibre sur le marché, le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations est intervenu en orientant les abattoirs vers les zones en déficit et en intensifiant les campagnes de contrôle économique afin de limiter les abus. Dans certaines régions, le prix du kilogramme de l'escalope a atteint 22 dinars avant ces mesures.

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Afin de compenser le déficit de production, l'autorité de supervision a autorisé l'importation de poulets surgelés pour les mois d'avril et mai prochains. Saleh Amdouni a également souligné que les prix commencent à baisser progressivement, grâce à l'amélioration des volumes disponibles et au renforcement du contrôle sur les circuits de distribution.