Tunisie: Le géant espagnol Meliá revient au pays et vise 3 000 chambres d'ici 2030

Le groupe hôtelier espagnol Meliá Hotels International, l'un des principaux acteurs mondiaux du secteur avec plus de 400 établissements dans plus de 40 pays, a officialisé aujourd'hui son entrée sur le marché tunisien à travers un partenariat stratégique visant à développer un important portefeuille hôtelier dans le pays.

L'objectif affiché est ambitieux : atteindre 3 000 chambres en Tunisie avant 2030 grâce à l'exploitation de cinq nouveaux hôtels dans des destinations touristiques clés du pays, dont Mahdia, Tabarka, Monastir, Djerba et Tunis.

Mahdia accueille la première étape du projet

La première phase de ce plan d'expansion débute cette année avec l'ouverture d'un établissement Meliá Hotels & Resorts à Mahdia, une station balnéaire prisée sur la côte tunisienne. Cet hôtel proposera 307 chambres et marque symboliquement l'entrée du groupe sur le marché tunisien.

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Après l'ouverture à Mahdia prévue en 2026, quatre autres hôtels doivent être intégrés au portefeuille entre 2027 et 2029. Ces établissements seront situés à Tabarka, Monastir, Djerba et dans la capitale Tunis, sous différentes enseignes du groupe telles que Sol, Meliá Hotels & Resorts et Gran Meliá, afin de répondre à différents profils de voyageurs.

Ce plan vise à renforcer l'offre hôtelière tunisienne en repositionnant des actifs existants pour les mettre aux standards internationaux du groupe. Les investissements porteront sur la modernisation des infrastructures, l'amélioration des services et la mise en place de pratiques durables conformes aux exigences des marchés internationaux, notamment européens.

Un partenariat stratégique local

Pour cette expansion, Meliá Hotels International s'appuie sur Management Hospitality Group (MHG), une plateforme spécialisée dans le développement, la gestion et l'exploitation d'actifs hôteliers en Méditerranée et en Afrique du Nord. MHG fait partie d'une joint-venture entre AllianceOne Group et Voyages 2000, apportant une connaissance approfondie du marché tunisien, un réseau opérationnel en distribution et une expertise locale qui complète l'expérience internationale du groupe espagnol.

L'arrivée de Meliá intervient alors que la Tunisie s'efforce de diversifier et de renforcer son secteur touristique, qui accueille actuellement plus de 11 millions de visiteurs par an. L'investissement d'un grand opérateur international est perçu comme un signe de confiance dans le potentiel de transformation du pays, notamment en termes de qualité d'accueil, d'attractivité internationale et d'intégration de normes durables dans l'hôtellerie.

Même si les détails financiers de l'accord n'ont pas été rendus publics, la stratégie globale mise en place par Meliá Hotels International confirme une volonté de s'inscrire durablement dans le développement touristique tunisien. L'ambition est celle d'un repositionnement qualitatif du secteur, en attirant davantage de clientèle européenne et internationale, tout en stimulant l'investissement et la compétitivité du pays sur l'échiquier méditerranéen.