Tunisie: E-commerce - 84 PME tunisiennes ciblées par un programme d'accompagnement

Quelque 84 PME tunisiennes bénéficieront d'un accompagnement structuré en matière de e-commerce, mis en oeuvre par la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT), le Centre du Commerce International (ITC) et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Tunis (CCIT).

A cet effet, un appel à candidatures a été lancé par la CONECT à l'adresse des PME opérant dans le numérique, le conseil ou les services à distance. La date limite de dépôt de candidatures est fixée pour le 15 avril 2026. La CONECT a fait savoir que 50 % ou plus des PME sélectionnées proviendront de régions situées en dehors du Grand Tunis. La priorité sera également accordée aux PME dirigées par des femmes et des jeunes.

Les PME sélectionnées bénéficieront de formations de groupe dispensées par des coachs en e-commerce, visant à leur permettre d'améliorer la productivité de leurs services, de référencer leur offre sur des plateformes de commerce électronique nationales et internationales, et de gérer efficacement leurs activités de vente en ligne. L'accompagnement proposé permettra aussi aux PME bénéficiaires d'évaluer leur potentiel export, d'identifier leurs avantages compétitifs, d'adapter leur positionnement digital aux exigences des marchés internationaux et de cibler les marchés à forte demande.

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Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'Objectif 4 de de l'Action Multi-donateurs « Renforcer le commerce électronique et le commerce numérique dans le voisinage sud », cofinancée par l'Union européenne et le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), et mise en oeuvre par la GIZ et l'ITC, dans le cadre du projet « Le commerce numérique dans la région du sud de la Méditerranée » financé par le BMZ.

En Tunisie, les activités relevant de l'Objectif 4 de cette action (Le secteur privé est mieux informé et utilise davantage les dispositifs de commerce numérique et les plateformes virtuelles) sont co-mises en oeuvre avec la CONECT et la CCIT.

L'objectif général de l'Action est de développer l'e-commerce et le commerce digital dans la région du sud de la Méditerranée afin de renforcer les opportunités commerciales et favoriser la création d'emplois décents, en coopération avec les secteurs public et privé.