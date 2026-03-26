Tunisie: Coupe de Tunisie - L'EST sera privée des joueurs étrangers Revoilà Bouzaiene

Face au club divisionnaire d'El Hamma, Patrice Beaumelle sera privé des services de ses joueurs étrangers.

Il en profitera pour donner du temps de jeu à ceux qui en ont manqué ces derniers temps. De retour du Caire, les "Sang et or" seront de nouveau sur la sellette, puisqu'ils auront à faire un déplacement à El Hamma où ils affronteront l'équipe locale en match retard comptant pour les seizièmes de finale de la Coupe de Tunisie.Un déplacement à prendre très au sérieux, car il est déconvenu que le champion de Tunisie en titre et demi-finaliste de la Champions League quitte prématurément la Coupe.

Un déplacement périlleux qui s'apparente à un saut dans l'inconnu. En prévision de cette rencontre et comme le WS Hamma est un club divisionnaire, le coach "sang et or" ne pourra pas compter sur les joueurs étrangers qu'il préservera d'ailleurs pour l'explication du championnat face à l'ESS à Sousse, ainsi que la double confrontation contre Mamelodi Sundowns en demi-finales de la Ligue des champions. Face aux divisionnaires d'El Hamma, Patrice Beaumelle pense ménager certains joueurs cadres, Hamza Jelassi en particulier qui s'est efforcé à jouer au Caire malgré la blessure.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, la défense "sang et or" affichera une nouvelle composition à El Hamma en l'absence de Mohamed Amine Tougaï qui ne pourra pas jouer non plus en vertu des règlements de la Coupe de Tunisie et Mohamed Amine Ben Hmida retenu en équipe nationale.

C'est pourquoi Elyas Bouzaiene pourra faire son retour en match de coupe pour occuper le flanc droit de la défense. Ben Ali devra s'occuper du flanc gauche en l'absence de Ben Hmida. Quant à Guennichi, il est susceptible de réintégrer l'axe central.

Match avancé à samedi

Prévu initialement ce dimanche, le match de coupe contre l'équipe d'El Hamma a été avancé de 24 heures. Il aura lieu donc le samedi à partir de 13h30. En ce qui concerne les matchs des demi-finales de la Ligue des champions, les dates n'ont pas encore été finalisées. L'aller se jouera à Radès entre les 10 et 12 avril et le retour à Pretoria entre les 17 et 19 du même mois.

Mouhli toujours en solitaire !

Alors qu'il a manifesté son désir d'avoir une seconde chance après le départ de Maher Kanzari, le milieu offensif Mohamed Mouhli s'entraîne toujours en solitaire. Le joueur n'a disputé aucun match avec l'équipe Seniors B, ni pris part à aucun match d'application.

Pour rappel, le contrat qui lie Mohamed Mouhli avec l'Espérance court jusqu'au 30 juin 2027. Jusqu'à nouvel ordre, il continuera à s'entraîner en solitaire. Décidément, il a un sérieux problème avec la direction du club, lui, qui, à un moment donné, a voulu résilier son contrat.