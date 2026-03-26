Tunisie: USM/Quand l'efficacité s'allie à la sérénité - Le vrai visage des Bleus

Vainqueur du Club Africain en huitièmes de Coupe, l'US Monastirienne de Fethi Laâbidi s'est donc parfaitement remise en selle, effaçant par là même l'impair face au CSS.

Au Mustapha Ben Jannet, à l'épreuve d'un CA précédé ces temps-ci d'une réputation d'équipe coriace et résiliente, bref un onze solide, les Bleus ont parfaitement joué leur partition, à force de mesure et de discernement. Prendre le match par le bon bout, c'est ce à quoi s'est attelée l'USM dimanche. Regarder le CA droit dans les yeux, dès le coup d'envoi, les équipiers du défenseur-buteur Raed Bouchniba sont restés focus la plupart du temps.

Portés par une cohésion collective payante et une défense solide, les Usémistes ont commencé par prendre le Club Africain de court avant de gérer, puis épuiser et finalement vaincre par la persévérance. Globalement, c'est ainsi que les gars du Ribat ont construit leur victoire face à un CA dans un mauvais jour.Lunaire pour le CA, opportun pour l'USM, l'ensemble des circonstances existantes ont précipité la chute des Clubistes et l'émersion des Bleus. Dimanche dernier donc, les planètes étaient alignées et l'USM a gagné.

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Quant aux choix portés par Fethi Laâbidi, ils ont été payants puisqu'il a adapté son système à l'adversaire via une approche tactique clé qui a exploité ses faiblesses, des failles dont les Bleus ont tiré profit.

Pondération et bravoure payantes

Ainsi, volet charnière défensive, aux côtés du tandem Malek Miladi, Raed Chikhaoui, Rayan Azouz, latéral droit de métier, s'est couplé aux deux axiaux pour cimenter davantage l'arrière-garde. Raed Bouchniba a évolué comme relayeur avant de rentrer à droite et Ayman Ben Mohamed a évolué à gauche.Au milieu aussi, la prudence a été payante puisque le piston Ousmane Diané a été préféré au milieu offensif Adem Boulila, alors que, dans le même temps, le duo Chaïm El Djebali-Mehdi Gannouni a été reconduit.

Enfin, en attaque, si la titularisation de Fakhreddine Ben Youssef s'imposait, celle de Yassine Amri, excellent face au CSS quelques jours auparavant, malgré la défaite, a apporté de la percussion à la ligne d'attaque, et ce, en dépit du manque de compétition du joueur. La victoire du cran, de la bravoure et de la pondération, l'USM y a cru en agissant avec habileté et opportunisme.