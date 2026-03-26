Afrique de l'Ouest: Septième édition des BRVM Awards - Lejecos de nouveau dans la shortlist

Le Comité de sélection de la septième édition des BRVM Awards a dévoilé sa liste de nominés. Parmi les acteurs clés de l'information financière, le média économique LEJECOS a été nominé pour le prestigieux prix du « Média Financier de l'Année ».

Nominé à plusieurs reprises, cette 4eme nomination intervient dans un contexte alors que la place financière de l'UEMOA vibre au rythme d'un activisme sans précédent. Entre une pression record sur le marché régional (avec près de 15 000 milliards de FCFA à mobiliser par les États membres en 2026) et des opérations souveraines d'envergure, le rôle de l'information financière n'a jamais été aussi crucial.

Une distinction pour la rigueur

L'analyse sans complaisance des outils de financement est désormais une exigence. Être retenu parmi les nominés souligne la capacité de LEJECOS à décrypter les mouvements complexes du marché régional. Pour un média financier, c'est précisément ce qui justifie une place au rang des nominés.

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Cette nomination aux BRVM Awards qui coïncide avec une période de forte activité pour la place financière dakaroise, célèbre un journalisme qui ne se contente pas de relayer des communiqués, mais qui questionne les structures et l'efficacité de nos politiques conjoncturelles.

C'est la reconnaissance d'un travail de terrain capable d'analyser , éclairer la stratégie et anticiper sur les tendances. La soirée gala de remise des Prix aura lieu le vendredi 27 mars 2026, à Dakar.