Ethiopie: Le ministre des Finances et le PDG du Fonds saoudien abordent le renforcement du partenariat stratégique et le financement du méga-aéroport

Addis-Abeba — Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a rencontré Sultan bin Abdulrahman Al-Marshad, directeur général du Fonds saoudien pour le développement, pour discuter du renforcement de la coopération bilatérale et examiner de nouvelles opportunités de partenariat, notamment pour le financement du méga-aéroport.

Le premier Forum italo-éthiopien sur la construction, les infrastructures et le développement urbain s'est tenu à Addis-Abeba, réunissant des responsables gouvernementaux et des acteurs économiques des deux pays.

À cette occasion, le ministre des Finances, Ahmed Shide, a souligné que les réformes macroéconomiques engagées par l'Éthiopie ont permis de créer un environnement propice et attractif pour les investisseurs internationaux.

Il a indiqué que les entreprises italiennes enregistrent déjà des résultats concrets, notamment dans les domaines de la construction et de la fourniture d'équipements.

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Ahmed Shide a par ailleurs souligné les efforts déployés par l'Éthiopie pour développer des infrastructures modernes et un environnement favorable aux affaires, précisant qu'Addis-Abeba s'impose progressivement comme une destination privilégiée pour les investisseurs étrangers.

De son côté, l'ambassadeur d'Italie en Éthiopie, Sem Fabrizi, a salué la coopération historique entre les deux pays et le développement rapide des infrastructures dans la capitale.

Il a exprimé sa confiance quant au rôle du forum dans le renforcement des partenariats et la poursuite de la collaboration entre l'Éthiopie et l'Italie.