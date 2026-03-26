Ethiopie: Le pays enregistre des avancées diplomatiques significatives sur plusieurs fronts - Comité permanent du parlement

25 Mars 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — La Commission permanente des relations étrangères et des affaires de paix de la Chambre des représentants du peuple (ARP) a reconnu les progrès notables réalisés par l'Éthiopie dans le développement de sa diplomatie au cours de l'exercice en cours.

Le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, a présenté hier le rapport d'activité semestriel du ministère et de ses institutions affiliées pour l'exercice budgétaire éthiopien 2018 à la Commission permanente des relations étrangères et des affaires de paix de la Chambre des représentants du peuple.

Le président de la Commission permanente, Dima Negewo, a noté que la Commission, par le biais de divers mécanismes de contrôle, avait vérifié que le ministère avait déployé des efforts substantiels au cours de l'exercice budgétaire pour défendre les intérêts nationaux et réaliser des progrès tangibles dans de nombreux domaines de la diplomatie.

Il a ajouté que l'Éthiopie avait pu attirer l'attention internationale et accueillir efficacement des conférences internationales et continentales, contribuant ainsi de manière significative à améliorer son image.

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Le ministre Gedion a, pour sa part, souligné que, durant la période considérée, des engagements diplomatiques majeurs ont été menés, renforçant la visibilité et la position de l'Éthiopie au sein d'instances telles que le G20, les BRICS et d'autres institutions internationales, continentales et régionales.

Il a également insisté sur le fait que l'Éthiopie progresse de manière constante en mettant en oeuvre une politique étrangère indépendante et non alignée qui protège fermement ses intérêts nationaux.

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